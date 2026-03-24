明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で好評を得ている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を、3月下旬から順次、リニューアル発売する。

ベースアイスは、“LB81乳酸菌（ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌）”に加え、新たに同社独自のブルガリア由来の乳酸菌を使用し、濃厚感をアップした。外側のコーティング部のヨーグルトらしい爽やかさをアップしている。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズは、アイスならではの濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザート。デザートとしての満足感は十分にありながら、ヨーグルトならではの程よい酸味を生かし、満足感とさっぱり感を楽しめる。2022年3月の発売以降、シリーズ累計出荷数は約1億2000本（3月時点）を突破し、多くの人に好評を得ている。発売5年目を迎えるにあたり、さっぱりと濃厚の絶妙なバランスをさらに追い求め、リニューアル発売する。

同商品は、ベースアイスに配合しているアイス専用ヨーグルトに、これまでのLB81乳酸菌に加え、新たに同社独自のブルガリア由来の乳酸菌を使用することで、ヨーグルトの濃厚感をアップした。また、アイス部の味わいに合わせて、外側コーティング部を改良し、ヨーグルトらしい爽やかさをアップしている。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］3月下旬から順次

明治＝https://www.meiji.co.jp