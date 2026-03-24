ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、“こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」をローンチする。そして、第一弾商品となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を3月25日から、国内ゴンチャ全店にて期間限定で販売する。世代を問わず、より深く心地よくお茶と向き合う、新しいお茶の喜びを届ける。

お茶にこだわるゴンチャから、新シリーズ「TEACRAFT」が生まれた。“こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉を贅沢にブレンドし、一年を通して新しいお茶の喜びを届ける。ブーケのように香り豊かなひと口で、日々の気分を華やかに、晴れやかにする、お茶を季節とともに展開する。

ゴンチャはこれまでも、茶葉ごとに最適な湯温と時間で抽出し、抽出後一定時間以内のお茶のみを提供することで、茶葉本来の香りと味わいを大切にしながら、トッピングをはじめとした自由なカスタマイズを提案し、多くの消費者に親しまれてきた。今回の「TEACRAFT」は、その楽しさを受け継ぎながら、お茶そのものの香りや味わいに改めて向き合う新たな挑戦となる。ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、世代を問わず、日常のなかでお茶と向き合う「幸せなお茶の時間」を届ける。





第一弾は「TEACRAFT」のために開発した特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー＆ローズ ダージリン」。ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい味わいが特徴になっている。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、ローズの上品でやさしい余韻が追いかけていくような味わいを楽しめる。

ラインアップは、ダージリンをベースにいちごとローズの花びらを加えたストレートティー、まろやかで華やかな香りのミルクティー、ストレートティーに甘じょっぱいミルクフォームをトッピングしたミルフォティー、すっきりと香ばしいアーモンドミルクティーの4種類。ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験を提供する。

ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい紅茶。ダージリンには秋摘みの茶葉を使用しており、一年のなかでもまろやかな甘みを感じられる、深く穏やかな味わいが特徴になっている。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、やさしく上品なローズの余韻が重なる。フルーツの爽やかさと花の香りが調和し、まるでブーケのように華やかな香りを楽しめる春らしい一杯になっている。

「TEACRAFT」はじめの一杯におすすめするのは、ストレートティーにミルクフォームをトッピングした「ミルフォティー」。甘じょっぱい濃厚なミルクフォームが、さっぱりとしたストレートティーの風味をリッチに引き立てる。ストローでゆっくり混ぜながら飲み進めると、ミルクフォームがお茶にとろけて、クリーミーな味わいに変化。ゴンチャクルーの間でミルクフォームが「ミルフォ」と呼ばれていることから、「ミルフォティー」と名付けた。お茶の風味を引き立てるミルフォティーは、お茶の味わいと共にフルーツや花の香りを楽しむ「TEACRAFT」にぴったりとなっている。



「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー」（ICED／HOT）

「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー」（ICED／HOT）では、甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、甘酸っぱい華やかな香りのいちごとローズのダージリンティーにトッピングする、ゴンチャおすすめの楽しみ方。ダージリンのまろやかな甘みと深く穏やかな味わいを、ミルクフォームがリッチに引き立てる。飲み進めるごとに変化する味わいも楽しめる。



「ストロベリー＆ローズ ダージリンティー」（ICED／HOT）

「ストロベリー＆ローズ ダージリンティー」（ICED／HOT）は、春から初夏に向かう季節にぴったりの、いちごとローズのフレーバーティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドし、軽やかで飲みやすいバランスに仕上げた。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいに、ローズの上品でやさしい余韻が広がる、春らしい華やかな一杯になっている。



「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー」（ICED／HOT）

「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー」（ICED／HOT）は、春らしく華やかな、いちごとローズのミルクティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドした。軽やかな紅茶と、まろやかなミルクが相性ぴったりだとか。フレッシュないちごの風味が広がり、ローズの香りが追いかけてくる。



「ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」（ICED／HOT）

「ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」（ICED／HOT）は、いちごとローズのダージリンティーに、アーモンドミルクを合わせた。ダージリンのまろやかな甘みに、アーモンドミルクがコクを加え、すっきりと香ばしい仕上がりになっている。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいと、ローズの上品な香りが広がる。

［小売価格］

ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー

ICED：S 380円／M 430円／L 520円

HOT：S 380円／M 430円

ストロベリー＆ローズ ダージリンティー

ICED：S 290円／M 340円／L 430円

HOT：S 290円／M 340円

ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー

ICED：S 440円／M 490円／L 580円

HOT：S 440円／M 490円

ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー

ICED：S 490円／M 540円／L 630円

HOT：S 490円／M 540円

（すべて税込）

※茶葉由来の成分により白く濁ることがあるが品質には問題ない

※ダージリンをベースにセイロンをブレンドした茶葉を使用している

※終売時期は各店舗、在庫状況によって異なる

［発売日］3月25日（水）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp