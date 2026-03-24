ドジャース―エンゼルスのフリーウェイシリーズ第２戦が２３日（日本時間２４日）にドジャー・スタジアムで行われ、７―７で引き分けた。

序盤は完全にエンゼルスのペースだった。ドジャース先発の佐々木朗希投手（２４）が初回から一死も奪えず、４四死球の大乱調。死球を受けたネトはダメージも負ったが、２者連続の押し出しを含む３連続四球で２点を先制し、急きょ登板してきたコップからローが一死満塁から２点適時打を放って４点を先取した。

４回も２回から再登板した佐々木にもらった四球を皮切りにチャンスをつくって２点を追加。序盤の攻防で大量６点のリードを奪い、がっちりと主導権を握った。ところが、直後に２番手のゼファジャンがＴ・ヘルナンデスにソロ、ロハスに２ランを浴びて３点差に迫られて雲行きが怪しくなると６回にはウレナが押し出し四球。７回に再びリードを３点に広げたものの、８回に失策で傷口を広げて同点に追いつかれた。

この結果、フリーウェイシリーズは１敗１分け。ドジャース側からすれば、佐々木の大乱調によって一方的な展開も覚悟しなければならなかったが、終わってみればドローだ。米サイト「ドジャース・ラウンドテーブル」は「レギュラーシーズンの公式戦ではないとはいえ、それでも喜ぶべき出来事だ。この試合は７―７の引き分けに終わり、実に不思議な結果となった」と伝えた。

オープン戦とはいえ、劣勢を覆したドジャースの底力なのか。佐々木からもらったチャンスを生かせなかったことがエンゼルスの現状なのか…。佐々木の自滅投球だけでなく、試合結果に対しても驚きが広がっている。