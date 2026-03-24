USJ「葬送のフリーレン」初コラボアトラクションは“ストーリー・ウォーク”形式、冒険の旅路を辿る新体験
【女子旅プレス＝2026/03/24】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の世界に全身で飛び込むことができるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催中。「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなる期間限定アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」（2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月））の内容が公開された。
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同アトラクションは、パークに初めて登場する新フォーマットのアトラクション、『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第一弾として登場。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、作品の世界観をリアルに構築。ゲストはその中を自身の足で歩いて巡り、全身で物語に没入していく。
魔法都市オイサーストを舞台に、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われる。巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなどの魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス。そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、眼前に出現する作品世界への感動に包まれながら、物語を全身で体感できる。
＜ストーリー＞
魔法都市オイサーストに到着した旅人であるあなたは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、大切な旅の思い出が、次々と目の前に現れます。勇者一行が見た半世紀流星、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そして、ヒンメルの像と一面の蒼月草…忘れられない冒険の記憶に、あなたも全身でひたってください。
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ステージ 18
アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション
コラボレーションはこれだけに留まらず、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」や、作品の世界観を食で楽しめる「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」の開催も決定している。オリジナルグッズを含めた詳細は順次発表される予定であり、パーク全体でフリーレンの物語を多角的に堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
（C）山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】
◆「葬送のフリーレン」アトラクションは新感覚の没入型ウォークスルー
同アトラクションは、パークに初めて登場する新フォーマットのアトラクション、『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第一弾として登場。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、作品の世界観をリアルに構築。ゲストはその中を自身の足で歩いて巡り、全身で物語に没入していく。
◆アトラクションのストーリーは？
魔法都市オイサーストを舞台に、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われる。巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなどの魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス。そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、眼前に出現する作品世界への感動に包まれながら、物語を全身で体感できる。
＜ストーリー＞
魔法都市オイサーストに到着した旅人であるあなたは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、大切な旅の思い出が、次々と目の前に現れます。勇者一行が見た半世紀流星、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そして、ヒンメルの像と一面の蒼月草…忘れられない冒険の記憶に、あなたも全身でひたってください。
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ステージ 18
アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション
◆レストランやライドも！広がる「葬送のフリーレン」の世界
コラボレーションはこれだけに留まらず、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」や、作品の世界観を食で楽しめる「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」の開催も決定している。オリジナルグッズを含めた詳細は順次発表される予定であり、パーク全体でフリーレンの物語を多角的に堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
（C）山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】