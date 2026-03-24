しなこ、“ピンク封印”カジュアルコーデで雰囲気ガラリ「普段は着ないような系統」幼少期の思い出明かす
【モデルプレス＝2026/03/24】クリエイターのしなこが3月24日、都内で開催された「遊んで食べて シリアル ハピモニ★ランド出発式」を開催に出席。カジュアルなスタイリングで登場し、子どもの頃の思い出を語った。
【写真】30歳人気クリエイター、雰囲気ガラリなジーパンスタイル
普段はピンクや紫の鮮やかな色使いが多いが、この日は商品をイメージしたという赤のボーダーTシャツ姿で登場したしなこは、登場すると同時にカメラに向かって様々なポージングを披露。「普段は着ないような系統なんですけど、自分で用意しました」と微笑んだ。
朝の過ごし方を聞かれた際には「想像通りかもしれないですけど、本当にドタバタで計画性がない（笑）」と苦笑。そして「その中でも、ちょっとハッピーになれるような、気分がちょっと上がるようなことを取り入れたりとかもしています」と明かし、「ドタバタなんですけど、朝ごはんだけは必ず食べています」と語った。
自身が取り入れている「気分がちょっと上がるようなこと」については「朝ごはんで好きなお皿とか器を使ったり、好きなスプーンを使ったり。見た目を可愛くしたトッピングをちょっと可愛くやってみたりとか、好きなフルーツを入れてみたり」と列挙。「小さなポイントをつけると、ちょっと前向きに1日が過ごせそうな気がしています」と微笑んだ。
また、子どもの頃の朝ごはんの思い出を尋ねられた際には「今もなんですけど、毎朝母が作ってくれるご飯を一緒に食べていましたし、今も食べています」と告白。母親については、しなこが「ハピモニ★リーダー」に就任したことを「すごく喜んでくれた」と明かし、「早速、朝食にお店で買ってきてくれたシスコーンを出してくれました。昔、出てくると私はすごくテンションが上がっていたのを母は覚えてくれていたので、昔を思い出したような気持ちでとても嬉しかったです」と笑顔を浮かべた。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター、雰囲気ガラリなジーパンスタイル
◆しなこ、カジュアルコーデで雰囲気ガラリ
普段はピンクや紫の鮮やかな色使いが多いが、この日は商品をイメージしたという赤のボーダーTシャツ姿で登場したしなこは、登場すると同時にカメラに向かって様々なポージングを披露。「普段は着ないような系統なんですけど、自分で用意しました」と微笑んだ。
自身が取り入れている「気分がちょっと上がるようなこと」については「朝ごはんで好きなお皿とか器を使ったり、好きなスプーンを使ったり。見た目を可愛くしたトッピングをちょっと可愛くやってみたりとか、好きなフルーツを入れてみたり」と列挙。「小さなポイントをつけると、ちょっと前向きに1日が過ごせそうな気がしています」と微笑んだ。
◆しなこ、子供の頃の思い出は？
また、子どもの頃の朝ごはんの思い出を尋ねられた際には「今もなんですけど、毎朝母が作ってくれるご飯を一緒に食べていましたし、今も食べています」と告白。母親については、しなこが「ハピモニ★リーダー」に就任したことを「すごく喜んでくれた」と明かし、「早速、朝食にお店で買ってきてくれたシスコーンを出してくれました。昔、出てくると私はすごくテンションが上がっていたのを母は覚えてくれていたので、昔を思い出したような気持ちでとても嬉しかったです」と笑顔を浮かべた。（modelpress編集部）
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