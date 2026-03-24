2児の母「今日好き」重川茉弥、5歳娘の「1年分の作品」手描きイラスト多数公開「カラフルで可愛い」「絵が上手」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の手描きイラストを公開した。
【写真】「今日好き」2児の母「ピンク好きなのかな」5歳娘のカラフルイラスト公開
重川は「1年分の作品持って帰ってきた」「どんどん絵が上手になる」とつづり、写真を公開。リビングに広げたカラフルなイラストと、ハローキティのルームウェアに身を包んだ娘の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「カラフルで可愛い」「ピンク好きなのかな」「絵が上手」「成長を感じる」「センスがすごい」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」2児の母「ピンク好きなのかな」5歳娘のカラフルイラスト公開
◆重川茉弥、娘の手描きイラスト公開
重川は「1年分の作品持って帰ってきた」「どんどん絵が上手になる」とつづり、写真を公開。リビングに広げたカラフルなイラストと、ハローキティのルームウェアに身を包んだ娘の姿が収められている。
◆重川茉弥の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラフルで可愛い」「ピンク好きなのかな」「絵が上手」「成長を感じる」「センスがすごい」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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