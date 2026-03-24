京王グループが運営するカレーチェーン「カレーショップC&C」が2026年3月23日、30日から原材料の高騰やエネルギーコストの高止まりから値上げすることを公式サイトで発表した。店舗によって異なるが、値上げ幅は10から30円を予定している。

終売メニューも

発表で、「昨今の原材料の高騰・エネルギーコストの高止まり・人件費の上昇の影響等を受け、2026年3月30日（月）より、価格改定および一部メニューの変更を実施させていただきます」と説明した。

値上げ額は店舗によって異なる。新宿本店では、プレーンカレーが10円、トッピングが10から20円値上げされる。

西新宿オークシティ店、渋谷店、有楽町店、秋葉原店、新木場メトロピア店、Echikafit永田町店、大手町メトロピア店、新線新宿店では、プレーンカレーが30円、トッピングが10から30円値上げとなる。

笹塚店、フレンテ明大前店、調布南口店、多摩センター店、桜ヶ丘店、キラリナ京王吉祥寺店、ぷらりと京王府中店、中野サンモール店、EQUiA北千住店の9店舗では、プレーンカレーが20円、トッピングが10から30円値上げされる。

新宿本店、新線新宿店以外の店舗では、「やわらかヒレカツカレー」、「キーマビーフカレー（小）」、「トッピングやわらかヒレカツ」、「トッピングミニソーセージ」が終売になる。また、「朝カレー」2種で提供されるカレーのトッピング内容がそれぞれ変更になる。