昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや主要大会に出場した主な選手の進路が判明した。中学２年の春に１４０キロを計測し、昨夏Ｕ１５侍ジャパンに選出された三浦大我投手（１５、新宿ボーイズ）は日本航空石川へ進学。希望を胸にはばたく選手たちの進路先を掲載する。

船橋生まれ新宿育ちの三浦は、無限の可能性を秘める。ＭＡＸ１５０キロ超え、５季連続甲子園、プロ野球選手…。どれも実現可能だ。高校進学にあたり甲子園常連校を筆頭に４０〜５０校から勧誘され、能登行きを決めた。「地元の先輩が進学していたことと、施設が良かった」と瞳を輝かせた。

小６でロッテマリーンズジュニアに選出。地元シニアに所属していたが、慕っていた監督の退任に伴い退団を決断。声が掛かった新宿ボーイズに移籍した。自由な雰囲気のなかスクスク成長し、中２春に１４０キロをマークした球速は、現在１４５キロまでアップ。全国大会は縁がなかったが、昨夏はＵ１５侍ジャパンの一員としてアジア選手権３試合に登板した。「１歳上の選手と思うぐらい、他のメンバーの意識が高かったです」。刺激を受け、向上心も芽生えた。

「仲間のミスを責めずに声を掛ける。礼儀正しいところがある」と山中惇也監督（３５）。打撃センスを生かし遊撃を守ることも。「寮生活に不安はありません。まずは夏のメンバー入りを目指します」。新天地での活躍が、今から待ち遠しい。

◆三浦 大我（みうら・たいが）２０１０年６月９日、千葉・船橋市生まれ。１５歳。小１から野球を始める。持ち球は直球、ツーシーム、スプリット、カーブ、スライダー、チェンジアップ、シュート。１７８センチ、８５キロ。右投右打。血液型Ｂ。家族は両親。

【埼玉県東支部】

幸手・◉亀田結心→明秀学園日立

浦和・◉加賀慎也→川越東

浦和・◉羽生田蔵之介→学法石川

浦和中央・◉上出夏生朋→浦和学院

浦和中央・◉中村美輝→叡明

大宮七里・◉潮平凌空→浦和実

大宮七里・◉関根怜生→早大本庄

春日部・◉照沼晃成→早大学院

越谷・◉小野寺慶→佐野日大

越谷・◉今野煌司→昌平

越谷・新井煌羽→昌平

越谷・上原大和→上尾

越谷・大坪航輔→春日部共栄

越谷・柿沼孝一郎→鷲宮

越谷・加藤竜虎→日体大柏

越谷・熊谷碧→伊奈学園総合

越谷・古井丸大地→国際学院

越谷・齋藤充希→上尾

越谷・酒井琥太郎→越谷西

越谷・谷口翔太郎→春日部共栄

越谷・中島涼太郎→春日部共栄

越谷・根本宏樹→三郷北

越谷・花上和真→大宮東

越谷・濱野多穂→伊奈学園総合

越谷・星勇吏→千葉商大付

越谷・馬淵玲音→伊奈学園総合

越谷・丸重幹太→春日部共栄

越谷・村澤昇英→日本航空

越谷・山村咲太郎→浦和学院

越谷・山本真暉→川越東

鴻巣・◉青木湊士→専大北上

鴻巣・◉大島璃空→大阪桐蔭

埼玉杉戸・◉大沼蓮→関東学園大付

草加・◉横田葵→山村国際

三郷・◉熊谷諒祐→越谷北

八潮・◉佐藤漣音→川口市立

吉川美南・◉小川蒼馬→浜松開誠館

幸手・◉河合佑太朗→国学院栃木

【埼玉県西支部】

入間・◉岡本瑞貴→狭山ケ丘

上里北武・◉高柳士道→前橋

上里北武・◉山中樹→帝京

川越・◉岩瀧陽→利根商

川越・◉齊藤悠太郎→佐久長聖

川越初雁・◉須賀洸心→上尾

川越初雁・◉林奏吾→西武台

坂戸・◉安藤海来→市川越

坂戸・◉渡邊壱歩→市川越

狭山西武・◉福井涼太→桐蔭学園

狭山西武・◉松永行太郎→桐蔭学園

狭山西武・山中稜大→神村学園

狭山西武・西澤愛翔→山村学園

狭山西武・片井龍海→文星芸大付

狭山西武・●村橋照平→山梨学院

狭山西武・菊地輝→花巻東

狭山西武・●小山蓮心→花咲徳栄

狭山西武・金子夢叶→盛岡大付

狭山西武・後藤結大→安田学園

狭山西武・帰山裕迅→一関学院

狭山西武・堀江勇人→聖望学園

狭山西武・片桐伸明→創価

狭山西武・吉原隆之介→本庄第一

狭山西武・尾嶋月遙→創価

狭山西武・島居寛都→拓大一

狭山西武・本多真悟→武蔵越生

鶴ケ島・◉津久井尊→市川越

所沢・◉山下颯太→秀明英光

東松山中央・◉小林蒼→川越

東松山中央・◉北野天琉→坂戸

東松山中央・◉花巻瑛斗→松本第一

日高・◉新井洸琉→秩父

日高・◉斎藤大晟→鶴岡東

深谷中央・◉関根颯汰→狭山ケ丘

本庄・◉内田蒼大→東農大二

本庄・◉梅澤一真→仙台育英

武蔵嵐山・◉西城心太朗→聖隷クリストファー

武蔵嵐山・◉比留間颯太→桐生第一

武蔵嵐山・▲志保田来夢→浦和学院

武蔵嵐山・新藤虎大→日本航空

武蔵嵐山・伊東真央人→東農大三

武蔵嵐山・下山虎之介→高崎商大付

武蔵嵐山・石田夢真→秋田修英

武蔵嵐山・渡邊隆寿→未来富山

【千葉県支部】

京葉・◉西川翔真→慶応

京葉・◉遠山勇芯→立教新座

京葉・◉柳下恵大→佐野日大

京葉・鶴岡風雅→拓大紅陵

京葉・井上凱斗→早稲田佐賀

京葉・黒田璃央→東農大二

京葉・高井涼真→健大高崎

京葉・武田怜大→桐蔭学園

京葉・田中颯→土浦日大

京葉・安田奏→習志野

京葉・佐々木舷→安田学園

京葉・小路龍矢→文星芸大付

京葉・北村絵菜→花巻東

京葉・小笠原悠航→花咲徳栄

京葉・伊藤颯→明大八王子

京葉・篠原碧人→昌平

京葉・松尾大雅→千葉黎明

京葉・中村新→日大三島

京葉下総・◉佐々木舷→安田学園

九十九里・◉小川唯士→市船橋

松戸中央・◉常田幸泰→専大松戸

松戸中央・◉安斎海成→中央学院

松戸中央・◉成眞佑→明徳義塾

松戸中央・渡辺裕貴→土浦日大

松戸中央・染谷雄飛→日体大柏

松戸中央・立原英斗→流通経大柏

松戸中央・菊池啓佑→東海大市原望洋

松戸中央・庭野絢人→千葉商大付

松戸中央・高橋大志→拓大紅陵

松戸中央・落合樹生→浦和実

松戸中央・石川遙馬→学法石川

松戸中央・野澤奏→郁文館

松戸中央・竹下幹人→昌平

松戸中央・田中仁奈→花巻東

松戸中央・佐藤龍心→銚子商

松戸中央・野澤謙介→市船橋

松戸中央・島田莉有→市船橋

松戸中央・宮尾日音→市船橋

松戸中央・針生慶世→日大豊山

成田・◉稲葉海心→藤代

東葛飾・◉高須一→作新学院

東葛飾・◉田島颯馬→東海大菅生

東葛飾・◉廣田蓮→帝京長岡

東葛飾・◉福本貫太→日大三

東葛飾中央・◉清水溜維起→西武台

南総京葉・◉吉崎将十→習志野

柏・◉水嶌千尋→日体大柏

白井中央・◉藤岡拓磨→木更津総合

白井中央・◉齋藤成→八千代松陰

白井中央・◉寄特琉聖→花咲徳栄

白井中央・◉村田明紀→千葉明徳

流山・◉石井塁→浦和実

流山・◉濱野誓良→日大三

流山・◉▲菅清志郎→国学院栃木

【東京都東支部】

青山東京・◉小森大凛→文星芸大付

足立・◉増田真太朗→聖隷クリストファー

足立・◉佐藤源司→東海大甲府

江戸川・◉隈部稜央→習志野

江戸川・◉大泉龍士→国士館

江戸川南・◉郄木樹→関東第一

江戸川南・◉近藤陽太→桐光学園

大田水門・◉相馬廉→日大三

大田水門・◉飯田健志→東京実

埼京・◉安村慶→駿台学園

品川・◉井上颯→浦和学院

志村・◉小池要→土浦日大

志村・◉鳴坂遼瑛→東海大甲府

志村・◉小林優月→桐生第一

志村・清水隼太朗→日大三島

志村・大原治真→昌平

志村・川杉勇斗→常総学院

志村・南斗真→加藤学園

志村・大熊光希→佼成学園

志村・廣川颯大→東亜学園

志村・霞蓮祐→豊島学院

志村・宮島和希→郁文館

志村・北週平→郁文館

志村・鈴木淳→千葉経大付

志村・清水嶺→法政二

志村・木村太一→千葉経大付

志村・山崎結登→新潟産大付

志村・内田颯人→駿台学園

志村・生井楓真→世田谷学園

城東・◉宮中嵐→日体大柏

新宿・◉林朋広→日体大荏原

新宿・◉柴富悠月→山村学園

新宿・●三浦大我→日本航空石川

東京江戸川・◉梅林水聖→翔凛

東京城南・◉阿部奏→常総学院

東京城南・◉櫻井天満→市船橋

東京城南・◉岡本侑友→慶応

東京城南・櫻庭開斗→桐光学園

東京城南・瀬戸虎太朗→武相

東京城南・片岡義人→健大高崎

東京城南・田上瞬→昌平

東京城南・加藤晴己→常総学院

東京城南・藤山颯己→武相

東京城南・永山千瑛→天理

東京城南・佐藤桜亮→八王子

東京城南・西川蒼人→佐野日大

東京城南・川原千空→天理

東京城南・阿部奏→常総学院

東京城南・小木曽斗彪→盛岡大付

東京城南・通山渓太→開志学園

東京城南・講神弐勇→東京都市大塩尻

東京城南・皆川旺介→日大三

東京城南・今坂正也→日大鶴ケ丘

東京城南・浅見蒼志→東海大菅生

東京城南・寺田虎太郎→国学院久我山

東京城南・菊池龍我→開志学園

東京城南・安田智貴→暁星

東京城南・吉田開信→向上

東京城南・関根百花→履正社

東京中央・◉熊谷康太→国学院栃木

東京日本橋・◉鮎澤和希→非公表

【東京都西支部】

狛江・◉寺嶋祐貴→早大学院

狛江・◉竹内淳→桜美林

世田谷・◉新垣京雅→佼成学園

世田谷成城・◉森田直太郎→桐蔭学園

世田谷南・◉☆内田大樹→郁文館

世田谷南・◉平田貞治→木更津総合

立川・◉阪田翔→聖望学園

立川・◉新井然→クラーク

東京・◉村上直継→専大熊本玉名

東京都市大学付属・◉久保祥太郎→東京都市大付

東京府中・◉佐藤希啓→明星

西多摩・◉笹川遥生→西武学園文理

東村山中央・◉荒井良太→八王子

東村山中央・◉図子田駿→山村学園

東村山中央・◉土居龍弥→帝京

東村山中央・◉益田想太→狭山ケ丘

東村山中央・◉早川颯馬→八王子

東村山中央・◉吉田雄祐→青藍泰斗

東村山中央・船越幸也→山村国際

東村山中央・斎藤輝→星野

東村山中央・大西新太→武蔵越生

東村山中央・石川蒼介→立教新座

東村山中央・沼尾壮平→川越東

東村山中央・深澤ー翔→松本第一

東村山中央・河邉蓮太→聖望学園

東村山中央・戸粼颯太→松本第一

東村山中央・岩永英士→狭山ケ丘

東村山中央・佐々木琉→明桜

東村山中央・根津麗海→開志学園

東大和狭山・◉松山哲平→東海大菅生

東大和狭山・◉山口晴→八王子

町田・◉市川颯真→桜美林

武蔵多摩・◉青野悠馬→知徳

武蔵野府中・◉長島一樹→松本第一