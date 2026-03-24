歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

自身の体調について、綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「なんかおかしいなとは 思っていたが… がっつり風邪ひいた」 ファンから心配の声 「あゆ 大丈夫?」「ツアー前だしゆっくり休んでね」





浜崎あゆみさんは「なんかおかしいなとは 思っていたが… がっつり風邪ひいた」と綴ると、薬の写真をアップ。

この投稿にファンからは「栄養取って、寝る時間があって睡眠取れるならいいんだけど お大事にしてね」・「あゆちゃんお大事にゆっくり休んでね」・「この時期は風邪ひきやすいから、ツアー前だしゆっくり休んでね」・「あゆ 大丈夫?心配.......」などの反響が寄せられています。









更に、続く投稿で、浜崎あゆみさんは「マスクの形がおかしいとみんなに笑われる 解決策なによ?笑」と綴ると、マスク姿の写真をアップしています。







浜崎あゆみさんは、4月からスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサルの様子を、日々投稿しています。







【担当：芸能情報ステーション】