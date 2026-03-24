宮内庁は、天皇皇后両陛下と愛子さまが25日から予定されていた東日本大震災から15年の節目にあたっての岩手県・宮城県訪問をとりやめ、延期されると正式に発表しました。

天皇皇后両陛下に引き続き風邪の症状があり、せきが続いていることから、訪問を今後に延期されるということです。

宮内庁によりますと、両陛下と愛子さまは、今回の訪問を大切に考えていて、延期となったことを心から残念に思うとともに、これまで諸準備を整えてきた岩手県・宮城県などの関係者への感謝の気持ちを持たれているということです。

そして、日を改めて岩手県および宮城県の被災地を訪問したいとの意向を持たれているということです。

天皇陛下は、19日に風邪の症状があるため大事をとって20日に行われる宮中祭祀を欠席されました。この時はせきはあるものの熱などの症状はなく、侍医と相談の上大事をとられていました。

また、皇后さまも、18日にせきと微熱の症状があり、行事への出席をとりやめられていました。

23日に天皇ご一家に対して行われた両県訪問の事前説明については、天皇陛下は出席されましたが、皇后さまは引き続きせきの症状が残っているため欠席となっていました。23日の段階で皇后さまの熱は下がっていたということです。

また、側近によりますと、天皇陛下は回復傾向にあるものの、せきが残っていて、皇后さまは、せきは一旦、小康状態にあったものの、再びせきの症状が強くなられ、23日夜は侍医が回診したところ37度台前半の微熱があったということです。また、愛子さまは、お元気だということです。

側近によりますと、両陛下は今回の訪問をとても大切に考え、心をこめて被災地や被災地の方々に向き合われたいという気持ちから、ぎりぎりのところで相談されたということで、宮内庁も24日になって延期を決定したということです。

天皇ご一家は、25日は岩手県の大槌町や大船渡市、26日は宮城県の南三陸町や石巻市を訪れ、東日本大震災の犠牲者に花を手向けるほか、復興状況を聞き、被災者らと懇談される予定でした。

天皇皇后両陛下が即位後、健康上の理由で地方訪問を延期されるのは初めてのことです。