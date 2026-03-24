“超ちいさい”ランクル!?が話題に

福岡県大野城市のジムニー専門店「ジムニーランド」が手掛けたコンプリートモデル「70YO.70（ナナマルヨー・ナナマル）」が注目を集めています。

現行ジムニーで“70系”の雰囲気を再現したモデルとして、多くのユーザーから反響が寄せられています。

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トヨタ「ランドクルーザー70（以下、ランクル70）」は、耐久性や信頼性、そして無骨なスタイルで世界的に支持されてきたモデルです。

ラダーフレーム構造や角ばったボディなど、スズキ「ジムニー」と共通する要素も多く、両車の相性の良さが今回のカスタムにも生かされています。

こうした共通点を踏まえて、ランクル70の特徴をジムニーのサイズ感に落とし込んだモデルとして開発されたのが70YO.70です。

このモデルは、現行スズキ「ジムニーシエラ（JB74型）」をベースに、ランクル70シリーズの特徴を細部まで反映したカスタムコンプリートカー。

「小さなランドクルーザー70」をテーマに、外装は専用ボンネットや立体的なグリル、丸目ヘッドライトを採用しています。

アンダービューミラーやコーナーランプ、サイドダクト、シュノーケルなども装着され、リアまわりにも専用パーツが備わっています。

ガソリン車では不要な「アドブルーカバー」まで造形として再現されており、こだわりの深さがうかがえます。

開発はジムニーランドと大阪府羽曳野市の老舗カスタムショップ「ガレージイル」が共同で進め、1年以上の時間をかけて仕上げられました。使用パーツはすべて国産にこだわり、両者の技術と情熱が詰まったモデルとなっています。

なお、コンプリートカーとしての販売価格は440万円。販売はジムニーランドが担当し、全国への納車実績もあるとのことです。

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ユーザーからは「めちゃくちゃよくできてる」「再現度がすごい」といった完成度を評価する声が寄せられています。

「これは欲しくなる」「実物を見てみたい」という反応も見られ、注目度の高さがうかがえます。

今回のモデルは、ジムニーカスタムの新たな方向性を示す一台として、今後も関心を集めそうです。