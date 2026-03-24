USJ×『フリーレン』初コラボ詳細発表！ “魔法を操れる”超没入アトラクション＆レストラン新登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日（土）から2027年1月11日（月）までの期間限定で、テレビアニメ『葬送のフリーレン』と初コラボとなる期間限定アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」をステージ 18で開催。併せて、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」と「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」も実施する。
【動画】待ち切れない！ USJ×『フリーレン』コラボCMも公開
■ゲストも魔法を操れる参加型演出も！
「ユニバーサル・クールジャパン 2026」の一環として登場する「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」は、パークに初めて登場する新フォーマットのアトラクション「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」の第1弾。
「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクションで、巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現するという内容だ。
今回の「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」ではゲストも旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返る。旅路を歩むゲストは、目の前に広がる魔法都市オイサーストで、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会うことが可能。
巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなど大迫力の魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス、そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、新フォーマット「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」の超リアル体験により、ゲストは“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に体も心も包まれる。
加えて、『葬送のフリーレン』とのコラボレーションでは、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」と「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」の開催も決定。アトラクションやレストランの詳細、オリジナルグッズの最新情報は随時発表される。
アトラクションオープンに先駆け、3月25日（水）から、「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク〜追憶の旅〜」の新テレビCMも放送。本CMは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式YouTubeチャンネルでも公開。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
TM ＆（C）2026 Universal Studios．All rights reserved．
【動画】待ち切れない！ USJ×『フリーレン』コラボCMも公開
■ゲストも魔法を操れる参加型演出も！
「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクションで、巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現するという内容だ。
今回の「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」ではゲストも旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返る。旅路を歩むゲストは、目の前に広がる魔法都市オイサーストで、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会うことが可能。
巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなど大迫力の魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス、そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、新フォーマット「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」の超リアル体験により、ゲストは“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に体も心も包まれる。
加えて、『葬送のフリーレン』とのコラボレーションでは、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」と「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」の開催も決定。アトラクションやレストランの詳細、オリジナルグッズの最新情報は随時発表される。
アトラクションオープンに先駆け、3月25日（水）から、「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク〜追憶の旅〜」の新テレビCMも放送。本CMは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式YouTubeチャンネルでも公開。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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