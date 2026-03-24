USJ『葬送のフリーレン』コラボ新情報 ストーリー・ライド、追憶のレストランも決定「どうぞご期待ください」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボーション新情報を発表した。
【動画】フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…USJ『葬送のフリーレン』コラボCM
USJでは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。『名探偵コナン』『呪術廻戦』、東野圭吾氏原作の『マスカレード』シリーズ、さらに『モンスターハンターワイルズ』とのコラボが開始。さらに、『葬送のフリーレン』と初コラボした期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』が、5月30日から登場する。
アトラクションでは、『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”を生身で感じる体験ができる。「フリーレンたちと一緒に物語に全身で入り込み、心が癒されるような深い共感にひたる、作品世界そのままの新体験にご期待ください」と呼びかける。
さらに、『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド』と『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』の開催も決定。「アトラクションやレストランの詳細、オリジナルグッズの最新情報は随時発表します。どうぞご期待ください」とした。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【動画】フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…USJ『葬送のフリーレン』コラボCM
USJでは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。『名探偵コナン』『呪術廻戦』、東野圭吾氏原作の『マスカレード』シリーズ、さらに『モンスターハンターワイルズ』とのコラボが開始。さらに、『葬送のフリーレン』と初コラボした期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』が、5月30日から登場する。
さらに、『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド』と『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』の開催も決定。「アトラクションやレストランの詳細、オリジナルグッズの最新情報は随時発表します。どうぞご期待ください」とした。
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