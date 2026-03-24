◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 中京大中京 9-4 帝京(24日、甲子園球場)

中京大中京(愛知)が、2回戦で帝京(東京)との接戦を制しベスト8進出を決めました。また史上初めて単一の高校による選抜勝利数が、60勝に到達。高校野球史に刻む大きな1勝となりました。

この日、中京大中京打線が対峙したのは帝京のエース、仁礼パスカルジュニア投手。1回戦では昨夏甲子園優勝校である沖縄尚学打線を9回途中4安打3失点に抑えた軟投派の投手です。すると3回には、1番から4番までの上位打線が4連打で1点を先制すると、4回には下位打線でも1点追加し、5回には4番・荻田翔惺選手の2ランが飛び出し4-0とリードします。

その裏には4-4と追いつかれますが、その後は9回まで互いに無得点と接戦に。延長タイブレークとなった10回表には再び上位打線が連打で勝ち越すと、結果的に5点を奪い9-4で勝利しました。

これまで中京大中京は、選抜58勝で東邦(愛知)と並び最多を記録していました。今大会1回戦で阿南光(徳島)に勝利し、選抜59勝目を上げ単独トップとなると、この日の2回戦にも勝利したことで、史上初めて60勝到達となりました。

▽選抜勝利数ランキング上位5校1位中京大中京(愛知)60勝2位東邦(愛知)58勝3位県岐阜商(岐阜)48勝3位PL学園(大阪)48勝5位広陵(広島)43勝