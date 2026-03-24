LEVEL∞、Ryzen×Radeon搭載『紅の砂漠』推奨ゲーミングPC発売
ユニットコムは3月20日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から『紅の砂漠』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
LEVEL∞、Ryzen×Radeon搭載『紅の砂漠』推奨ゲーミングPC発売
『紅の砂漠』は、全プラットフォーム累計5,500万ユーザーを達成したオープンワールドMMORPG「黒い砂漠」の開発元、Pearl Abyssが展開する新作オープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。ユニットコムでの推奨ゲーミングPCはAMD RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスを組み合わせており、高い性能で快適に同作をプレイ可能だ。
○LEVEL-R7B8-R96X-PGX-CD
LEVEL-R7B8-R96X-PGX-CD
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：289,800円
LEVEL∞、Ryzen×Radeon搭載『紅の砂漠』推奨ゲーミングPC発売
『紅の砂漠』は、全プラットフォーム累計5,500万ユーザーを達成したオープンワールドMMORPG「黒い砂漠」の開発元、Pearl Abyssが展開する新作オープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。ユニットコムでの推奨ゲーミングPCはAMD RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスを組み合わせており、高い性能で快適に同作をプレイ可能だ。
LEVEL-R7B8-R96X-PGX-CD
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：289,800円