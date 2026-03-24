【森保ジャパン W杯の「当確」「落選」「秘密兵器」】FW編

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英国遠征で森保ジャパンは日本時間29日（午前2時開始）にスコットランド代表、同4月1日（同3時45分）にイングランド代表と対戦する。W杯前の最後の海外遠征で誰がアピールに成功し、本番のメンバーリストはどうなるのか？ そこでポジション別に「当確選手」「常連の選考外」「秘密兵器」に分けて総ざらい。まずは「FW」編から--。

FW陣で実力、実績ともに抜きんでている存在が、オランダの名門フェイエノールトでプレーするFW上田綺世（27）。 利き足の右足から繰り出すシュートの破壊力は「欧州各国リーグでもトップ級」（代表MF久保建英）。身長182センチ・体重76キロのフィジカルでポストプレーをソツなくこなし、ヘディングシュートの威力も強烈だ。A代表36試合出場で16得点は代表FWの中でトップ。今季は国内リーグでゴールを量産し、第28節を終えて22得点はランキング2位の選手に8もの大差をつけて堂々の首位独走中だ。

上田の次の「2番手」争いは、オランダ・NECナイメヘンのFW小川航基（28=186センチ.76キロ）とドイツ・ボルシアMGのFW町野修斗（26=185センチ.81キロ）のマッチレースといわれてきた。

数字の上では代表13試合10得点の小川が同13試合5得点の町野を上回る。しかし、町野には「4年前のカタールW杯メンバー」という経験値があり、所属リーグの格もオランダよりドイツが上。小川と違ってサイドアタッカーもできるし、守備能力も高い。「小川が外れて町野がW杯連続出場」（サッカー関係者）とみられていたが、ここにきて雲行きが変わってきた。

「191センチ（78キロ）で空中戦の強さが持ち味のベルギー・シントトロイデン所属の20歳FW後藤啓介は、たとえばリードされた後半残り15分、パワープレー要員として前線に張り付かせるには最適格。小川と町野を出し抜いてW杯メンバー入りの可能性は高い。英国遠征が代表初招集となったドイツ・ボルフスブルクの20歳FW塩貝健人（180センチ.77キロ）も内定といわれている。トップスピードを維持してボールを持ち込み、ゴール枠内に入れる決定力の高さに森保監督が惚れ込んだ」とは前出の関係者である。

（次回はMF編）