日本時間午後５時半に３月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後６時に３月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。３月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．５、サービス業の大方の予想が５２．５となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５０．９、５３．５から低下すると見込まれ、３月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．６、サービス業の大方の予想が５１．１となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５０．８、５１．９から低下するとみられている。１７日に３月の独ＺＥＷ景況感指数が発表されており、予想を下回っていた。３月の独ＰＭＩ速報値や３月のユーロ圏ＰＭＩ速報値も同様の結果になるようであれば、ユーロ圏の景気回復期待が後退し、ユーロが売られる可能性がある。



また、日本時間午後６時半には３月の英ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が５０．０、サービス業の大方の予想が５２．９となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５１．７、５３．９から低下すると見込まれている。



さらに、日本時間午後１０時４５分には３月の米ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が５１．５、サービス業の大方の予想が５２．０となっており、製造業が前月の５１．６から低下する一方、サービス業が前月の５１．７から上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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