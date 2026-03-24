平野ノラ、夫＆長女とディズニー満喫「5歳のバブ子のお祝いに」 家族3ショット公開
お笑いタレントの平野ノラ（47）が、24日までに自身のSNSを更新。家族で東京ディズニーランドに出かけたことを伝え、夫＆長女との3ショットなどパークを楽しむ様子を披露した。
【写真】「家族で夢の国でお祝い楽しく過ごせて良かったね」平野ノラが公開した家族3ショット
平野は「5歳のバブ子のお祝いに家族の化石軍団でアリスになってDisneyへ」と報告。長女は初めてのディズニーだったといい、ブログでは「イッツ・ア・スモールワールド」に乗った時の長女の様子について「目をキラキラさせながら歌ってました」「子どもの初Disneyのリアクション いいよねぇ 世界共通だよね」とうれしそうに紹介していた。
インスタグラムでは「ビックサンダーもスプラッシュもノリノリで乗ってたバブ子にぶっとびー！」と娘の成長ぶりに感銘を受け、キャストに書いてもらった“お誕生日シール”を胸に貼り、たくさんの「おめでとう！」を浴びた娘を見て「あの幸せなシステム素敵よね〜」とつづった。
ハッシュタグには「#子連れディズニー #事前シュミレーションで #やりきりました #ディズニーランド #酔い止め飲んで必死に娘にくらいつく」と添え、母としての奮闘ぶりをユーモアたっぷりに表現している。
コメント欄には「バブ子ちゃん5歳おめでとうございます」「家族で夢の国でお祝い楽しく過ごせて良かったね」「ママの笑顔も素敵」などの声が寄せられている。
平野は、2017年12月に約6年にわたって愛を育んできた“蟹江敬三さん似”の一般男性と結婚。21年3月に長女が誕生した。
【写真】「家族で夢の国でお祝い楽しく過ごせて良かったね」平野ノラが公開した家族3ショット
平野は「5歳のバブ子のお祝いに家族の化石軍団でアリスになってDisneyへ」と報告。長女は初めてのディズニーだったといい、ブログでは「イッツ・ア・スモールワールド」に乗った時の長女の様子について「目をキラキラさせながら歌ってました」「子どもの初Disneyのリアクション いいよねぇ 世界共通だよね」とうれしそうに紹介していた。
ハッシュタグには「#子連れディズニー #事前シュミレーションで #やりきりました #ディズニーランド #酔い止め飲んで必死に娘にくらいつく」と添え、母としての奮闘ぶりをユーモアたっぷりに表現している。
コメント欄には「バブ子ちゃん5歳おめでとうございます」「家族で夢の国でお祝い楽しく過ごせて良かったね」「ママの笑顔も素敵」などの声が寄せられている。
平野は、2017年12月に約6年にわたって愛を育んできた“蟹江敬三さん似”の一般男性と結婚。21年3月に長女が誕生した。