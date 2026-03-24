２０１１年の東日本大震災の被災経験を継承しようと、ＪＲ東日本東北本部は今月から、「語り手」を務める社員の養成を始めた。

ＪＲ東では震災による津波で７路線の計約６０キロの線路が流失するなどし、乗客の避難誘導も各地で行われた。震災後に入社した社員が増え続ける中、幅広い職場の社員が当時の対応や教訓を後進に伝えられるようにして、記憶の風化を防ぐ。（青木聡志）

「走行中の下り列車はここで止まり、津波を免れました」。震災から１５年の節目の日から一夜明けた今月１２日。太平洋に臨む宮城県東松島市のＪＲ仙石線旧野蒜（のびる）駅近くの高台で、同本部安全企画ユニットの吉田有香さん（４５）の説明に、語り手を目指す４人の若手社員らが聞き入っていた。

震災時、旧野蒜駅周辺では同線の上下２本が緊急停止。高台に停車した下り列車の乗員乗客約１００人は、元消防団員の乗客の助言もあってその場に待機して難を逃れた。一方、上り列車の停車位置には津波が押し寄せたが、乗客数十人はその前に運行指令の指示を受けた乗員の誘導で付近の小学校へ避難していた。

同本部は、近くに停車した上下線がそれぞれ異なった対応を取ったことなどが教訓になるとして、震災直後から駅助役らへの研修で当時の行動を伝えてきた。ただ、震災後に入社した社員が全体の４５％を占めるようになり、若手への継承が課題になってきた。同本部は組織全体に教訓を広げられるよう、今月に初めて「語り手」養成のための研修を実施した。

これまでの研修には管内で希望した社員計３６人が参加し、吉田さんら安全企画ユニットの担当者の案内で現場視察などを行った。参加者からは「判断力が瞬時に求められることを学んだ」「教訓を風化させてはならない」などの声が上がり、今後は各持ち場で語りを実施していくという。

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講師を務めた同ユニットの担当者らは研修を前に、震災当日に上り列車の車掌として避難誘導に当たった大竹雄一さん（４４）からも当時の詳細を聞き取った。

大竹さんは運行指令の指示で、運転手とともに市指定避難場所の小学校へ誘導した。大竹さんをはじめ多くの人々が校舎などに逃れて無事だったが、体育館は津波にのまれ、地域住民ら少なくとも１８人が死亡した。ＪＲ東によると、犠牲者に乗客が含まれていたかは今もわかっていない。

大竹さんは体育館に津波が押し寄せたことに、「すぐ列車から避難したことはよかったと思う一方で、より安全な場所を探せたのではないかと今も悩んでいる」と明かす。語り手の育成が始まったことには、「震災を知る世代が退職しても、あの日の経験を後輩たちにずっと語りついでもらいたい」と期待する。

同ユニットの阿部和豊マネジャー（４９）は、震災後も災害が多発していることに触れ、「当時の社員がどう判断したかを知り、自分ならどうするか考えることは、各現場の対応力強化につながる」と強調する。

三陸鉄道や日本赤十字社でも

ほかの鉄道事業者や支援に当たった団体などでも、東日本大震災の経験を継承する取り組みが続く。

震災で一時全線が不通となった岩手県沿岸部を走る三陸鉄道では、毎年の新入社員研修で幹部が震災について説明している。震災の２年後に入社した総務課の皆川哲也さん（３３）は、駅舎が被災したため列車内に災害対策本部が設けられたことを知り驚いたといい、「自分も震災について語り継がなければ」と語る。

日本赤十字社（東京）は今月３日、被災地で活動した医師らが当時の思いや教訓を若手職員らに語るイベントを初めて開いた。登壇した植田信策医師（６２）は震災当日、勤務していた宮城県石巻市の病院で、妻子の安否がわからないまま患者対応に当たった。妻子はまもなく無事が確認されたが、多くの同僚が家族を亡くし、植田医師は「困難の中でも、みな目の前の患者に向き合うしかなかった」と語った。

国土交通省東北地方整備局は震災直後、内陸部から沿岸部に向けて緊急輸送道路を何本も切り開いた「くしの歯作戦」などの取り組みを若手職員に研修で伝えている。被災地で撮影した写真や動画約１万点もデータベース化し、全国の自治体や団体に無償提供しており、担当者は「局内外に当時の記憶を伝え、防災力向上に役立てたい」と話す。（広瀬航太郎）