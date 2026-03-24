Kis―My―Ft2の千賀健永（35）の母で、実業家の千賀のり子氏が24日までに、自身のインスタグラムを更新。無事退院したことを伝えた。

前回の投稿で「去年の今頃、遺伝性の癌が見つかり 人生で初めて『健康の大切さ』を深く考える年になりました」と報告。「今週は少し身体のメンテナンスで入院します」と伝えていた。

この日は「無事に退院いたしました」と書き出し、「たくさんの方に支えていただき、想像以上の回復力で、予定より早く退院することができました 本当にありがとうございます」と感謝した。

23日に35歳の誕生日を迎えた長男・健永に対し、のり子氏は「そして何より、息子のお誕生日までに退院できたことがとても嬉しく、ほっとしています」と告白。「いただいた温かいメッセージやお気持ちやお守りに守られ、心まで満たされた時間でした」と続けた。

また「これからも自分の身体としっかり向き合いながら、大好きなお仕事を通して皆さまに元気と美しさを届けていきたいと思います」とし、「今後ともどうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

この投稿を受けてフォロワーからは「どうぞご自愛くださいませ」「無事に手術が終わったんですね」「退院おめでとうございます！そして息子くんの誕生日！Wでめでたいです」「健永くんを産んでくれてありがとうございます」などの声が集まった。