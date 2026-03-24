ステラケミは後場上げ幅を拡大、今期は一転営業増益計画で記念配当実施へ

ステラ ケミファ<4109.T>は後場上げ幅を拡大している。きょう午後２時３０分ごろ、通期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を従来予想の３６０億円から３６２億円（前期比０．２％減）、営業利益予想を４１億円から４４億５０００万円（同２．６％増）に引き上げた。各利益は減益予想から一転、増益を見込む。同時に期末配当予想は創業１１０周年の記念配当１０円を加え９５円へ増額すると開示。業況と株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。



高純度薬品事業の主力である半導体部門において、ＡＩ向け半導体を中心に販売が堅調に推移している。原料価格上昇に伴う価格転嫁の実施も相まって、売上高が前回計画を上回る。電子材料部門のフッ化カリウムはデータセンター向けの需要が増え出荷が好調に推移する。年間配当予想は１８０円（前期実績は１７０円）になる。



出所：MINKABU PRESS