BE:FIRST（ビーファースト）のSOTA（ソウタ）、SHUNTO（シュント）、JUNON（ジュノン）がキレキレで新曲「BE:FIRST ALL DAY」を踊る動画が公開され、話題を集めている。

【動画】BE:FIRSTジュノン＆シュント＆ソウタの軽やかなダンス【動画】全員で踊る「BE:FIRST ALL DAY」

■「BE:FIRST ALL DAY」を踊るBE:FIRSTジュノン＆シュント＆ソウタ

「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する「BE:FIRST ALL DAY」は、BE:FIRSTの真骨頂と言えるヒップホップナンバー。

公開された動画では、荘厳なバロック建築の宮殿をバックに、黒衣装でクールに決めた3人がキレのいいダンスを披露している。

サラサラ茶髪ストレートのジュノンとブロンドヘアのソウタが前列に立つシーンからスタート。余裕を漂わせつつ踊ったあとは、黒い短髪のシュントが入れ替わって前へ。安定した体幹で、細やかな動きも終始軽やかに表現してみせた。

SNSでは「ゴージャスな建造物と相まってカッコ良さ倍増」「キレッキレでうますぎてビビる」「中毒性やばすぎて毎日リピート」「珍しい組み合わせな気がする」「シュントがセンターかっこいい～」「ジュノンジュノン顔ちっさいし頭身やばい」「サラストのジュノンかっこよすぎ」「SOTA君のコレオ大好き」「息を飲むカッコよさとはこういうこと」と、3人のダンスに反響が起こっている。

■BE:FIRST全員と振付師Rhymeによるダンス