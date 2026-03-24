24日15時現在の日経平均株価は前日比506.89円（0.98％）高の5万2022.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは70、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップは東京海上 <8766>で、日経平均を50.14円押し上げている。次いで東エレク <8035>が45.12円、フジクラ <5803>が40.61円、中外薬 <4519>が22.46円、アステラス <4503>が20.47円と続く。



マイナス寄与度は149.75円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が16.04円、任天堂 <7974>が15.24円、ＴＤＫ <6762>が13.29円、コナミＧ <9766>が12.37円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、石油・石炭、非鉄金属、ガラス・土石、卸売、不動産と続いている。



※15時0分0秒時点



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