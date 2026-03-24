タレントの新山千春（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。先日納車を明かした“相棒”との旅を報告した。

今月9日の投稿で、たな愛車が納車されたことを報告した新山。新山と言えば25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、今回購入したのはトヨタ「ランドクルーザー70」。

この日、その新たな愛車に乗る姿を投稿し、「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」と報告した。

「すれ違うランクル70のドライバーさんに原宿で（サムズアップの絵文字）をいただいて、そちらもって私も（サムズアップの絵文字）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることも ランクルならでは？まだ私は70初心者ですが 楽しんでいます」とつづった。

「愛車の写真が溜まっていきはじめてます！！」と新山。同じ車種とすれ違った時（サムズアップの絵文字）してたら きっと私です」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「素晴らしいランクルライフですね カッコいいなぁ」「めっちゃ似合っててカッコいい」「めっちゃ似合っててカッコいい」「私もついついやっちゃいます」「カッコいいですよね」などの声が寄せられている。