USJ×『葬送のフリーレン』詳細に「きたーーー!!」反響 フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…動画公開
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションする期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』を発表した。
【動画】フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…USJ『葬送のフリーレン』コラボCM
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、USJに初めて登場する新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第1弾となる。
『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクション。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現する。
『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”を生身で感じる体験ができるという。「フリーレンたちと一緒に物語に全身で入り込み、心が癒されるような深い共感にひたる、作品世界そのままの新体験にご期待ください」と呼びかける。
公式YouTubeでは、動画CMが公開。フリーレンたちが「じゃあ行こうか」とうながす内容となった。SNSでは「フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う没入型ウォークスルー・アトラクション」と予告。これに対して、「きたーーー!!」「ぜひ行きます！」「フリーレンたちとの追憶の旅、楽しみ」など、期待が高まっている。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【動画】フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…USJ『葬送のフリーレン』コラボCM
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、USJに初めて登場する新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第1弾となる。
『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”を生身で感じる体験ができるという。「フリーレンたちと一緒に物語に全身で入り込み、心が癒されるような深い共感にひたる、作品世界そのままの新体験にご期待ください」と呼びかける。
公式YouTubeでは、動画CMが公開。フリーレンたちが「じゃあ行こうか」とうながす内容となった。SNSでは「フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う没入型ウォークスルー・アトラクション」と予告。これに対して、「きたーーー!!」「ぜひ行きます！」「フリーレンたちとの追憶の旅、楽しみ」など、期待が高まっている。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優