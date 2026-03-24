行列解消へ、阪急阪神不動産が梅田の１８５７か所に設置

阪急阪神不動産は２８日から、梅田エリアの駅や商業施設にある個室トイレ内の１８５７か所にデジタルサイネージを設置する。

在室時間を表示することで、長時間利用を抑制し、混雑緩和につなげる。効果を見ながら、他地域への展開も検討する。

阪急電鉄大阪梅田駅のほか、商業施設の阪急三番街や「ＨＥＰ ＦＩＶＥ（ヘップファイブ）」など、阪急阪神不動産が管理する２４施設のトイレに設置する。端末の画面の大きさは約１０インチで、広告動画に加え、個室の利用時間や、満室などトイレ全体の利用状況も表示する。利用開始から一定時間が経過すると、施設管理者に通知される機能もあり、体調不良といった異常を早期に把握できる利点もある。

阪急阪神不動産が出資するスタートアップ「バカン」（東京）などとの共同事業で、２５年７月から梅田エリアの一部で試験的に設置を始めた。３０分以上の長時間利用が約４７％減少するなどの効果が確認されたため、本格導入を決めた。

近年、駅や商業施設では、トイレの長時間利用や混雑が課題となっている。阪急阪神不動産は「利用時間を可視化し、回転率を高めることで混雑緩和につなげ、利用者の満足度を高めていきたい」としている。