サッカーのJ1川崎フロンターレに大学ナンバーワン・ストライカーと言われる国士舘大3年のFW本間凜（21）が2027年1月から加入することが24日までに明らかになった。

関東第一高2年時に全国選手権4強入りに貢献した本間はヘディングに強く、高い決定力を誇る点取り屋。国士舘大でも順調に成長を続け、チームが2位に食い込んだ2025年度の関東大学リーグで13得点を挙げて得点王に輝いた。複数のJリーグクラブが獲得に乗り出していたが、川崎Fが争奪戦を制して加入が内定。創設30周年を迎えている川崎Fの次代を担うアタッカーとしてサポーターの期待を集める存在となりそうだ。

◇本間 凜（ほんま・りん）2004年8月3日生まれ、千葉出身の21歳。「JSC CHIBA」から関東第一高に進学し、2021年度の2年時には全国選手権で2得点して4強入りに貢献した。国士舘大では25年8月に全日本大学選抜に選ばれてイタリア遠征で4試合2得点。同年の関東大学リーグでは13得点4アシストで得点王に輝き、チームは2位だった。1メートル82、72キロ。利き足は右。