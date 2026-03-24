大谷翔平ドジャースの人気がとどまることを知らない。

地元「カリフォルニアポスト」紙は２３日（日本時間２４日）、「ドジャースの開幕戦チケットが記録的な高値で販売されている」との記事を配信した。開幕投手は山本由伸（２７）が務める。

「２０２６年のドジャースは、シーズン最初の公式投球が行われる前から、すでに記録を打ち立てている。チケット販売サイトの『ＴｉｃｋＰｉｃｋ』によると、２６日にダイヤモンドバックスと対戦するチームの開幕戦のチケット価格は過去最高値を更新しており、転売市場での平均購入価格は３９２ドル（約６万２２１０円）となっている」という。

米国ではチケット転売が認められている。記事は「『ＴｉｃｋＰｉｃｋ』によると、これはＭＬＢのホーム開幕戦における史上最高価格となる。また、ＭＬＢの球場で行われるレギュラーシーズンの試合としては、史上最高額の価格でもある」と続けた。

今までチケットが高騰した試合はなかったのか。「メジャー史上、平均チケット価格がこれより高かった唯一の試合は、２０２２年にカブスとレッズの間で行われた『フィールド・オブ・ドリームス』の試合だが、この試合は同名の映画で使用されたアイオワ州の象徴的なトウモロコシ畑で、８０００人未満の観客を前にして行われた」とあくまで特別イベントのみだという。

「今年のホーム開幕戦のチケット価格は、試合前のセレモニーでドジャースが２０２５年のワールドシリーズ優勝を記念する横断幕を掲げる予定だが、２０２４年の優勝を祝った昨シーズンの開幕戦と比べて５５％も高くなっている。この試合の入場料（定価）は現在平均１９６ドル（約３万１１０５円）で、今シーズンのホーム開幕戦で次に高額な試合（２５日にジャイアンツがヤンキースを迎える試合の１１９ドル＝約１万８８８５円）をはるかに上回っている。２７日には、昨年のチームのメンバーにワールドシリーズの優勝リングが授与セレモニーが再び行われる予定だ」と結んだ。