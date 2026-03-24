日本ｅスポーツ協会（ＪＥＳＵ）は今年９月に愛知で開催されるアジア競技大会のｅスポーツ競技６種目２０人の日本代表候補選手が決定したことを発表した。

２１日、２２日に愛知・名古屋で行われた最終選考会を経て決定。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の認定をもって、正式に代表に決定する予定だ。「ぷよぷよｅスポーツ」部門のゆうき選手は弱冠１０歳と異例の若さでの代表内定となった。以下競技と代表候補選手、所属の一覧。

《ｅＦｏｏｔｂａｌｌ》Ｔｅｓｓ（ＤＲＸ）、ｌｅｍｏｎ―ｐｏｐ

《対戦格闘団体戦》ストリーファイター６部門・ひぐち（ＺＥＴＡ ＤＩＶＩＳＩＯＮ）、鉄拳８部門・ＮＯＢＩ（ＴｅａｍＹＡＭＡＳＡ）、ＴＨＥ ＫＩＮＧ ＯＦ ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＸＶ部門・ｓｃｏｒｅ（ＡＭＡＴＥＲＡＳＵ ＧＡＭＩＮＧ）

《グランツーリスモ７》國分 諒汰

《Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｖ第五人格―Ａｓｉａｎ Ｇａｍｅｓ Ｖｅｒｓｉｏｎ》ＡＫａ、Ｃｉｔｙ、Ｓｏｂａ、Ｕｎｐｙｉ（いずれもＲＥＪＥＣＴ）、Ｋａｔｓｕｋｉ、ｍａｅｋｅｎ（いずれもＦＥＮＮＥＬ）、ｙｕｋａｋｉｎａ（Ａｒｎｅｂ ｗｉｔｈ ＷｏＧ）、コーチ・Ｔｏｋｉ（ＡＸＩＺ ＷＡＶＥ）

《ポケモンユナイト》ｂ１、Ｍａｍｅ、ａｋ１、ｐｙ１、Ｍａ・ｓｈ１ｏ（いずれもＦＥＮＮＮＥＬ）、ｐｉｕｉ（ＲＥＪＥＣＴ）、コーチ・ＴＯＮ・ＧＧ

《ぷよぷよｅスポーツ》ゆうき

残る１種目、「ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ Ａｓｉａｎ Ｇａｍｅｓ Ｖｅｒｓｉｏｎ」については、選考基準・方法を策定中だ。