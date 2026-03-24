40・50代に似合う「春カラー」！【ユニクロ】差し色に使いたい「おすすめトップス」

春コーデを更新するなら、軽やかなカラーを取り入れるのが近道かも。春は柔らかな表情で合わせやすいカラーアイテムが多く登場するので、普段は落ち着いたモノトーンが多い人でも取り入れやすいのが魅力です。そこで今回は【ユニクロ】で見つけた、40・50代のコーデにもなじむ春カラーのトップスをピックアップ。差し色づかいで、いつもの装いをさりげなく春仕様にアップデートしてみて。

ナチュラルに映える淡グリーン

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

柔らかな淡めのグリーンが、春コーデにさりげない彩りを添えるコットンセーター。優しいトーンだから、大人の装いにも自然に馴染んでくれそうです。シンプルなクルーネックデザインで、スラックスやタック入りパンツなどきれいめボトムスとも好相性。肌寒さが残る時期は、シャツやカットソーとのレイヤードで楽しむのもおすすめです。

ブルーのストライプでフレッシュなスタイリングに

【ユニクロ】「オックスフォードオーバーサイズシャツ/ストライプ」\3,990（税込）

爽やかなブルーのストライプが、コーデに軽やかな印象をプラスするオーバーサイズシャツ。ゆったりとしたシルエットで、抜け感のある今っぽい着こなしが楽しめます。前を閉じて着るのはもちろん、羽織りとして取り入れるのもおすすめ。カーゴパンツやスウェットパンツなど、あえてラフなボトムスと合わせるとトレンドムードがぐっと高まりそうです。

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Writer：Anne.M