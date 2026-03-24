2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。

パーク内の各レストランでは、キャラクターや作品の世界観をモチーフにした、ここでしか食べられない特別コラボメニューが多数登場します。

今回は、タワーシティのレストラン「エルマーソ」で提供される「初号機 暴走パエリア 〜味は暴走しません〜」を紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」初号機 暴走パエリア 〜味は暴走しません〜

画像提供：ハウステンボス

提供期間：2026年4月24日〜9月13日

提供店舗：ハウステンボス「エルマーソ」（タワーシティ）

今回紹介するのはエヴァンゲリオン初号機をモチーフに、大胆なビジュアルで仕上げられた本格パエリア。

初号機の顔がど真ん中にデザインされており、見た目はまさに「暴走」級の迫力を放っています。

しかし、そのメニュー名に「味は暴走しません」とある通り、味は絶品！

パエリアのライスにはイカ墨の旨みがしっかりと染み込んでおり、深いコクと香ばしさが広がる本格的な仕上がりとなっています。

エビや貝など魚介の風味とイカ墨の濃厚な味わいが絶妙に合わさり、ひと口食べるごとに力強さと満足感が押し寄せます。

再現度の高いダイナミックな見た目と、丁寧に作り込まれた味わいのギャップが楽しい、ここでしか味わえない特別な一品。

タワーシティのエルマーソで提供される「初号機 暴走パエリア 〜味は暴走しません〜」の紹介でした。

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※画像は全てイメージ

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