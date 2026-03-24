2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。

今回は、ハウステンボスでチーズグルメが堪能できるアトラクションタウンのレストラン「チーズワーフ1階」で提供される特別コラボメニューを紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」チーズワーフ1階 コラボメニュー

画像提供：ハウステンボス

販売店舗：ハウステンボス「チーズワーフ」1階

チーズを主役に、作品イメージを細部まで織り込んで開発されたこだわりの限定メニューがラインナップ。

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また、対象のコラボドリンクを注文すると、ハウステンボスの美しい景観と5人のパイロットがデザインされた限定のランダムコースター（全5種）がもらえる嬉しい特典も用意されています。

エヴァに乗れ、でなければカ(エ)レー＋逃げちゃダメだ辛口ソース付

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濃厚な2種のチーズを贅沢に使ったカレーに、覚醒をイメージした特製辛口ソースを添えた刺激的な一品。

ひと口ごとに「逃げちゃダメだ」の名セリフがよぎるような背中を押される味わいで、辛さとコクの融合がエヴァンゲリオンの世界観を鮮烈に感じさせます。

シンジの覚醒ドリンク 〜初号機〜

初号機カラーを表現したドリンクで、ぶどうやソーダなどの食材を掛け合わせた神秘的で爽やかな味わい。

飲むたびに心がすっと整うような清涼感が広がります。

限定のランダムコースター付きです。

「ポカポカする」カルボナーラスープパスタ

画像提供：ハウステンボス

濃厚なカルボナーラのコクが体の内側からじんわり広がる、心までポカポカするスープパスタ。

このグルメを堪能したゲストがポカポカして欲しいと思い開発されており、一口ごとにほっと落ち着ける瞬間を楽しめます。

レイのサイレントレモネード 〜零号機〜

零号機をイメージした淡いカラーが美しいレモネードです。

澄んだ味わいとすっきりとした余韻が広がり、静かに心を整えてくれるような爽やかな一杯となっています。

上品な甘酸っぱさを感じさせる特別ドリンクで、限定のランダムコースター付きです。

アスカ専用、実践用に作られた世界初 本物のチーズドック

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濃厚チーズが伸び、パリッと弾けるソーセージが食欲を刺激する、アスカ専用の実践用として仕上げた本格チーズドッグ。

食材の魅力を最大限に引き出しており、一口食べれば思わず気持ちが高ぶる力強い一品です。

アスカのツンデレモード突入ドリンク 〜２号機〜

２号機を思わせる鮮やかな赤が映える特別ドリンクです。

はじける酸味と爽やかな甘さが絶妙に重なり、飲むほどに元気が湧き上がるような華やかな味わいに仕上がっています。

限定のランダムコースター付きです。

君の心、パフェで救済でもいい？

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濃厚なブルーベリーソースと紫芋アイスを重ねた、満足感たっぷりの特製パフェ。

深い紫の色合いがどこか神秘的で、ひと口ごとに心がすっとほどけるような優しい味わいの余韻が広がります。

カヲルの神秘的バタフライピーティー 〜Mark.06〜

バタフライピーで染めた美しい青色が印象的な、Mark.06をイメージした特製ハーブティー。

やわらかな香りとすっきりとした味わいが重なり、見た目も神秘的で優しく寄り添う特別な一杯です。限定のランダムコースター付きです。

「これは姫専用なの」あんたにはあげないにゃんパフェ

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ストロベリーアイスとふんわりクリームを重ねた、華やかで可愛らしい特製パフェ。

ひと口ごとに気分が明るくなるような、姫専用の名にふさわしい贅沢な仕上がりとなっています。

マリの自由気ままなミルクスムージー 〜８号機〜

ミルキーな甘さが心地よい、8号機をイメージした軽やかなスムージー。

まろやかな口当たりとすっきりとした飲み心地が、気持ちを明るく感じさせる一杯です。限定のランダムコースター付きです。

ミサトのとりあえず飲んどこ晩酌セット

画像提供：ハウステンボス

お酒に合う一品とキンと冷えたビールを合わせた晩酌セット。

戦いの後のひとときを彩り、胸がスカッと晴れて豪快にぐびぐびと飲みほしたくなるメニューです。

加持農園直送野菜のワンハンドフォンデュ

迎撃要塞都市 ハウステンボスで楽しむ、新鮮な野菜とチーズの旨みを手軽に味わえるワンハンドフォンデュです。

歩きながらでも楽しめ、野菜とチーズ本来の風味を引き出した大人の余韻を感じさせる一品です。

各キャラクターのコラボドリンクをご注文いただいた方には、ハウステンボスの美しい景観と5人のパイロットを組み合わせた限定コースターがランダムで1枚プレゼントされます。

思わず全種類集めたくなるようなビジュアルで、5種類コンプリートを目指す楽しみも広がります。

キャラクターをモチーフにした多彩なメニューで、エヴァンゲリオンの魅力を五感で堪能！

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」チーズワーフ1階 コラボメニューの紹介でした。

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