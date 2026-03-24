東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階ロビーラウンジ「シルフ」にて提供されている「スワンパフェ 〜あまおう苺〜」

いちごの王様・あまおう苺を贅沢に使用し、グラスの中にきらめきを閉じ込めた華やかなパフェです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」スワンパフェ 〜あまおう苺〜

価格：パフェ単品 2,500円(税込)／コーヒー・紅茶セット 3,200円(税込)

販売期間：2026年4月30日（木）まで

提供時間：12:00〜17:30

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ内 ロビーラウンジ「シルフ」

浦安ブライトンホテル東京ベイの1階にある、陽光がふりそそぐ開放的なアトリウム空間で、優雅なティータイムが楽しめるホテルラウンジ「シルフ」

季節ごとに異なる食材で表現する「スワンパフェ」は、ホテルを象徴する人気シリーズです。

今回登場する「あまおう苺」のスワンパフェは、白鳥が舞い降りた瞬間をイメージした可憐なビジュアルと、甘酸っぱい苺の魅力を多層的に味わえるアートパフェに仕上げられています。

トップには、白鳥の羽ばたきを思わせる繊細なチョコレート細工と真っ赤な苺。

これまでの“層を見せる”グラスから一新し、苺の断面を美しく見せる新しいグラスへと変更されました。

視覚でも楽しめる、より魅力的なビジュアルに生まれ変わっています。

パフェはヨーグルトアイス、ピスタチオメレンゲ、柚子のソルベ、シュトロイゼル、クレームシャンティ、ミルクアイス、ハーブジュレ、そしてホテルメイドのあまおう苺コンフィチュールと、味わいの異なるレイヤーを重ねた構成。

あまおう苺の甘みと酸味を中心に、香ばしさ・爽やかさ・ミルクのコクが調和し、ひと口ごとに表情を変え、楽しむことができます。

「見てうれしい、食べて楽しい」スワンパフェの楽しみ方

まるで白鳥が舞い降りたかのような優雅なビジュアルは、思わず写真に収めたくなる美しさ。

まずは、白鳥をそっとお皿に“休ませる”ところから味わいの物語が始まります。

上から順に食べ進めるごとに、苺の甘酸っぱさと多層の風味が織り成すハーモニーが穏やかに広がるのが特徴です。

最後には完熟果肉を丁寧に煮詰めた苺コンフィチュールが、濃密な余韻を残します。

たっぷりのあまおう苺が花開く、苺の美しさを際立たせる新デザインのグラスで仕立てたスワンパフェ。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」にて2026年4月30日まで提供されている「スワンパフェ 〜あまおう苺〜」の紹介でした☆

春色ポーションケーキと本格ティーペアリング！浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」 春色ポーションケーキと本格ティーペアリング！浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」 続きを見る

海老とローストビーフ、苺と和スイーツが彩る春のご褒美ビュッフェ！浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」 海老とローストビーフ、苺と和スイーツが彩る春のご褒美ビュッフェ！浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」 続きを見る

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post きらめきを閉じ込めた華やかなグラスデザート！浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」スワンパフェ 〜あまおう苺〜 appeared first on Dtimes.