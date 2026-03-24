2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」を開催！

今回は、アトラクションタウンに突如として姿を現す「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」で提供される限定グルメを紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」NERV佐世保支部 臨時移動販売車両 提供メニュー

画像提供：ハウステンボス

提供店舗：NERV佐世保支部 臨時移動販売車両（アトラクションタウン）

ハウステンボスの美しいヨーロッパの街並みに自然に溶け込むよう、細部まで丁寧にデザインされた特別仕様のフードワゴンが登場！

まるでエヴァンゲリオンの作品世界に迷い込んだかのような臨場感を演出するこの車両では、気軽に楽しめるワンハンドグルメが販売されます。

初号機ソフトクリーム

画像提供：ハウステンボス

エヴァンゲリオン初号機をモチーフにしたグリーンとパープルのカラーリングが特徴的なソフトクリーム。

初号機のボディがデザインされた特製スリーブが付いており、見た目にも大興奮のスイーツです。

L.C.L.ポップコーン

エヴァンゲリオンの作中に登場するL.C.L.をイメージしたカラーのポップコーン。

エントリープラグを思わせるオリジナルデザインの特製パッケージに入れられて提供されます。

NERV佐世保支部特製チュロス

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の文字と「NERV佐世保支部」のロゴが印字された、特製の包み紙で提供されるチュロス。

これらのワンハンドグルメを片手に街を歩いたり、特別な車両を背景に写真撮影を楽しんだりと、ゲスト自身がエヴァンゲリオンの世界を旅するような没入体験ができます。

アトラクションタウンの「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」で提供されるコラボグルメの紹介でした。

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※画像は全てイメージ

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