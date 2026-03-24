女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第１２３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ある日、トキ（郄石あかり）のもとにヘブン（トミー・バストウ）の死を知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が訪れる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。そんな中、イライザから聞かされた「ＫＷＡＩＤＡＮ」のアメリカでの評判に、トキは動揺する。ヘブンが「ＫＷＡＩＤＡＮ」を書いたきっかけがトキだと知ったイライザは、激しい怒りをトキにぶつける。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。２月７日にクランクアップした。

「ばけばけ」は残り３話。３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートする。