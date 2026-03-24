２２日に行われた第９８回選抜高校野球大会の初戦で左手首付近を骨折した、山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が今大会中は出場しないことが２４日、決まった。

同日に行われたチーム練習後、吉田洸二監督（５６）が取材に応じた。診断名は「（菰田は）左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」。全治は不明だが、じん帯などは痛めていない。次戦の出場について「常識的に試合出場は難しい。ベンチは入ると思います」と明かした。３年ぶりのセンバツＶを目指して２６日に２回戦の大垣日大戦を控えるが、投打の軸である主将を欠く緊急事態となった。

菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦に「２番・一塁」で先発した菰田は、初回１死の初打席で初球のカーブを捉えて左越えソロ。甲子園１号となる特大アーチを放ったが、その後の守備でアクシデントに見舞われた。５回２死一塁でゴロを処理した三塁手からの送球が本塁方向にそれ、捕球を試みた際に打者走者と交錯。そのまま一塁ベース付近に倒れ込んだ。治療後一度はプレーに復帰も、６回の守備から交代した。

今回の負傷を踏まえ、指揮官は「冷静に考えると、やはり一塁というポジション柄、どのポジションもですけどそこ（ケガの）のリスクはある。決めてはいないが、夏はこの経験を生かして考えていきたい。ただ、彼の将来のことを考えれば守らせることもプラスになるので、そこはチームのスタッフと相談してやっていけたら」とした。今夏、登板しない場合にはＤＨ（指名打者）に専任させるか、外野で出場させる可能性も示唆した。