『町中華で飲ろうぜ』“町中華三期生”が加入 谷口彩菜＆『ブンブンジャー』で話題の鈴木美羽「私自身楽しんで飲っちゃおうと思います」
毎週月曜午後10時からBS-TBSで放送中の『町中華で飲ろうぜ』は4月から“町中華三期生”として出演者を新たに2人加えることを発表した。
【写真】楽しそうに町中華で飲る玉袋筋太郎＆谷口彩菜＆鈴木美羽
新たに加わるのは、共に俳優・タレント・モデルとして活躍する鈴木美羽と谷口彩菜。番組は4月から新作の放送を月に2本から3本に増やす。それに伴い、女性の出演者を2人採用した。今後は“町中華二期生”の樋口日奈と“町中華三期生”の鈴木美羽、谷口彩菜の3人が週替わりに出演していく予定となっている。
『町中華で飲ろうぜ』は60分の放送の中で、前半30分をメイン出演者である玉袋筋太郎が担当。後半30分を女性出演者が担っている。これまで、樋口と清田みくりが後半を担当していたが、清田は3月末で芸能界を引退し、番組も降板する事を3月2日の放送内で発表していた。
■キャストのコメントとプロフィール
【谷口彩菜】みなさんはじめまして、谷口彩菜です。町中華三期生に決まったことを聞いて、まさか自分が!?と驚きでいっぱいになり何度も確認してしまいました…！番組を以前から拝見していたので本当にうれしいです。店主さんやお客さんと番組を作るアットホームな雰囲気がとても好きです。ロケも町中華も未経験の私ですが、等身大で成長していく様子をお届けできるように全力で楽しみたいと思います。見守ってください！よろしくお願いします！
・プロフィール
1999年3月2日生まれ、27歳。京都府出身。2015年デビュー。2025年に恋愛リアリティショー『ラブキャッチャージャパン2』への出演し話題を呼ぶ。俳優として配信ドラマを中心に出演する一方で、ポーカー競技大会への参加やLINEヤフー「LINEミニアプリ」の広告に出演するなどマルチに活躍中。趣味は、お菓子作りとすみっコぐらしのグッズ集め。特技は激辛料理を食べること。
【鈴木美羽】美味しい町中華と、美味しいお酒。こんなに幸せな番組がありますか！あっていいんですか！と言いつつ、これまで番組でお酒を嗜んだ経験がほとんどなかったので、漠然とした不安もありますが…（笑）。町中華の魅力を引き出して、視聴者の皆さんに「明日は町中華で飲ろうかな」と思ってもらえるよう精一杯頑張ります。そして何よりも私自身楽しんで飲っちゃおうと思います！これからよろしくお願いします！
・プロフィール
2000年4月14日生まれ、25歳。神奈川県出身。2012年「第16回ニコラモデルオーディション」でグランプリを受賞し、雑誌『ニコラ』専属モデルとしてデビュー。現在はTBSテレビ『王様のブランチ』リポーター、MBSラジオ『アッパレやってまーす！』などにレギュラー出演中。24年から25年にかけて放送された『爆上戦隊ブンブンジャー』のブンピンク役を演じるなど、俳優としても活躍中。趣味は、サウナとラーメン店めぐり。特技は師範の資格を持つ書道。
【写真】楽しそうに町中華で飲る玉袋筋太郎＆谷口彩菜＆鈴木美羽
新たに加わるのは、共に俳優・タレント・モデルとして活躍する鈴木美羽と谷口彩菜。番組は4月から新作の放送を月に2本から3本に増やす。それに伴い、女性の出演者を2人採用した。今後は“町中華二期生”の樋口日奈と“町中華三期生”の鈴木美羽、谷口彩菜の3人が週替わりに出演していく予定となっている。
■キャストのコメントとプロフィール
【谷口彩菜】みなさんはじめまして、谷口彩菜です。町中華三期生に決まったことを聞いて、まさか自分が!?と驚きでいっぱいになり何度も確認してしまいました…！番組を以前から拝見していたので本当にうれしいです。店主さんやお客さんと番組を作るアットホームな雰囲気がとても好きです。ロケも町中華も未経験の私ですが、等身大で成長していく様子をお届けできるように全力で楽しみたいと思います。見守ってください！よろしくお願いします！
・プロフィール
1999年3月2日生まれ、27歳。京都府出身。2015年デビュー。2025年に恋愛リアリティショー『ラブキャッチャージャパン2』への出演し話題を呼ぶ。俳優として配信ドラマを中心に出演する一方で、ポーカー競技大会への参加やLINEヤフー「LINEミニアプリ」の広告に出演するなどマルチに活躍中。趣味は、お菓子作りとすみっコぐらしのグッズ集め。特技は激辛料理を食べること。
【鈴木美羽】美味しい町中華と、美味しいお酒。こんなに幸せな番組がありますか！あっていいんですか！と言いつつ、これまで番組でお酒を嗜んだ経験がほとんどなかったので、漠然とした不安もありますが…（笑）。町中華の魅力を引き出して、視聴者の皆さんに「明日は町中華で飲ろうかな」と思ってもらえるよう精一杯頑張ります。そして何よりも私自身楽しんで飲っちゃおうと思います！これからよろしくお願いします！
・プロフィール
2000年4月14日生まれ、25歳。神奈川県出身。2012年「第16回ニコラモデルオーディション」でグランプリを受賞し、雑誌『ニコラ』専属モデルとしてデビュー。現在はTBSテレビ『王様のブランチ』リポーター、MBSラジオ『アッパレやってまーす！』などにレギュラー出演中。24年から25年にかけて放送された『爆上戦隊ブンブンジャー』のブンピンク役を演じるなど、俳優としても活躍中。趣味は、サウナとラーメン店めぐり。特技は師範の資格を持つ書道。