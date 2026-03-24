樋口真嗣氏、ゴジラ・ストアの春季キャンペーンでモスラを描き下ろし「多幸でございました」
東宝は、ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」全国6店舗で、全店共通の春季キャンペーン『HEAT RAY CAMPAIGN』（ヒートレイキャンペーン）を27日から開始する。
【写真】モスラのイラストを描き下ろした樋口真嗣氏
現在、国内で展開する「ゴジラ・ストア」は4月6日に九州地方初の新店舗「ゴジラ・ストア Hakata」が開業し、同日に「ゴジラ・ストア Umeda」が移転リニューアルオープンして、全6店舗体制となる。あわせて複数の既存店舗がこの春に周年を迎えることも記念し、ゴジラの力強さや勢いの象徴である「熱線」から着想を得て『HEAT RAY CAMPAIGN』と冠した“怒涛の”全店横断キャンペーンを実施する。
映画監督・特技監督として数々の作品を手がけてきた樋口真嗣氏による特別な描き下ろしビジュアルを公開。今年周年を迎える「モスラ」を中心に据え、ゴジラや幼虫モスラが躍動する迫力あるビジュアルが「HEAT RAY CAMPAIGN」のメインアートを飾る。
『HEAT RAY CAMPAIGN』の開催を記念し、「ゴジラ・ストア」全6店舗にて、樋口真嗣氏のビジュアルを使用した購入特典プレゼントを実施。商品を5000円以上購入した人に各店舗ロゴ入りビジュアルカードを先着で配布される。
■樋口真嗣氏コメント
このたび、ゴジラ・ストアのキャンペーンで使用されるモスラの絵を描かせていただきました。モスラといえば極彩色。南海の楽園インファント。そして卵からかえり、地をはい、まゆを張り、空を征く、変幻自在の大怪獣でありながら発光妖精・双子の小美人を介してコミュニケーションが可能なラブアンドピースかつホーリィアンドブライトな属性。そんなハッピーなお絵描きはまさしく多幸でございました。ダークアンドグルーミーなゴジラも思わずバンザイ。死ぬまでハッピーでございます。では仕事に戻ります。
■樋口真嗣氏プロフィール（「ゴジラ」関連のみ）
1984年：『ゴジラ』特殊造形助手アルバイト
1992年：『ゴジラVSモスラ』エキストラ
2001年：『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』特撮絵コンテ（ノークレジット）
2004年：『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』DVDオーディオコメンタリー
2011年：国書刊行会 樋口尚文著「グッドモーニング、ゴジラ ―監督本多猪四郎と撮影所の時代」装丁装画
2016年：『シン・ゴジラ』監督/特技監督
2019年：「グランドセイコー 『ゴジラ』生誕65周年記念限定モデル」裏蓋デザイン
2021年：ホビージャパン編集部「キングコング対ゴジラ コンプリーション」装丁
2022年：ホビージャパン編集部「モスラ対ゴジラ コンプリーション」装丁
2022年：「十三代目市川團十郎白猿襲名・八代目市川新之助初舞台」祝幕制作
2023年：ホビージャパン編集部「三大怪獣 地球最大の決戦 コンプリーション」装丁
2024年：ホビージャパン編集部「怪獣大戦争 コンプリーション」装丁
【写真】モスラのイラストを描き下ろした樋口真嗣氏
現在、国内で展開する「ゴジラ・ストア」は4月6日に九州地方初の新店舗「ゴジラ・ストア Hakata」が開業し、同日に「ゴジラ・ストア Umeda」が移転リニューアルオープンして、全6店舗体制となる。あわせて複数の既存店舗がこの春に周年を迎えることも記念し、ゴジラの力強さや勢いの象徴である「熱線」から着想を得て『HEAT RAY CAMPAIGN』と冠した“怒涛の”全店横断キャンペーンを実施する。
『HEAT RAY CAMPAIGN』の開催を記念し、「ゴジラ・ストア」全6店舗にて、樋口真嗣氏のビジュアルを使用した購入特典プレゼントを実施。商品を5000円以上購入した人に各店舗ロゴ入りビジュアルカードを先着で配布される。
■樋口真嗣氏コメント
このたび、ゴジラ・ストアのキャンペーンで使用されるモスラの絵を描かせていただきました。モスラといえば極彩色。南海の楽園インファント。そして卵からかえり、地をはい、まゆを張り、空を征く、変幻自在の大怪獣でありながら発光妖精・双子の小美人を介してコミュニケーションが可能なラブアンドピースかつホーリィアンドブライトな属性。そんなハッピーなお絵描きはまさしく多幸でございました。ダークアンドグルーミーなゴジラも思わずバンザイ。死ぬまでハッピーでございます。では仕事に戻ります。
■樋口真嗣氏プロフィール（「ゴジラ」関連のみ）
1984年：『ゴジラ』特殊造形助手アルバイト
1992年：『ゴジラVSモスラ』エキストラ
2001年：『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』特撮絵コンテ（ノークレジット）
2004年：『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』DVDオーディオコメンタリー
2011年：国書刊行会 樋口尚文著「グッドモーニング、ゴジラ ―監督本多猪四郎と撮影所の時代」装丁装画
2016年：『シン・ゴジラ』監督/特技監督
2019年：「グランドセイコー 『ゴジラ』生誕65周年記念限定モデル」裏蓋デザイン
2021年：ホビージャパン編集部「キングコング対ゴジラ コンプリーション」装丁
2022年：ホビージャパン編集部「モスラ対ゴジラ コンプリーション」装丁
2022年：「十三代目市川團十郎白猿襲名・八代目市川新之助初舞台」祝幕制作
2023年：ホビージャパン編集部「三大怪獣 地球最大の決戦 コンプリーション」装丁
2024年：ホビージャパン編集部「怪獣大戦争 コンプリーション」装丁