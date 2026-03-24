大リーグ公式サイト「MLB.com」は23日（日本時間24日）、MVPやサイ・ヤング賞など今季の主要アワードに輝く選手を予想。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（31）が4年連続5度目のMVPに輝くと予想された。

同サイトは57人の記者らにMVP、サイ・ヤング賞、新人王などを誰が受賞するか投票を依頼。その結果、ナ・リーグMVPは大谷が受賞するという予想結果が出た。

大谷は昨シーズン途中に2度目の右肘手術から復帰。今季は開幕ローテーション入りを決めており、本格的な二刀流復活が期待される。大リーグ公式サイトは「大谷は3年連続、そして過去5シーズンで4度のMVPを受賞しており、ここでも圧倒的な本命となるのは当然の理と言える」とMVP大本命とし、「ケガや大幅な成績低下がない限り、大谷は4年連続のMVP受賞という、バリー・ボンズ（2001〜04年）に並ぶMLB記録の達成に向けて順調に進んでいる」と期待を寄せた。

一方、ア・リーグのMVPはロイヤルズのボビー・ウィットが受賞すると予想。昨季、2年連続3度目のMVPに輝いたヤンキースのアーロン・ジャッジをわずか1票差で抑えた。ウィットはOAA（平均的な野手と比べてどれだけ多くアウトを奪ったかを示す守備指標）で昨季、MLBトップの数値をたたき出し「受賞に値する十分な才能がある」とした上で「ジャッジが再び彼を凌駕しないことを願う必要がある」とジャッジが昨季を上回る成績を残せば、受賞は危ういとも記した。

また、ナ・リーグのサイ・ヤング賞は2年連続でパイレーツのポール・スキーンズが受賞すると予想。ドジャースの山本由伸も得票を得たものの“怪物右腕”として知られるスキーンズが「これまでのキャリアを鑑みれば、今後も卓越した活躍を期待しない理由はないだろう」と大本命という結果が出た。