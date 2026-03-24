“大胆キス”で話題の白鳥大珠「キスは1人までと決めてたけど…」元ONE王者との大一番に意気込み【インタビュー】
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に出演する格闘家の白鳥大珠が、28日に東京・両国国技館で行われる『RISE ELDORADO 2026』に出場し、カピタン・ペッティンディーアカデミーと対戦する。
【動画】元AKB48の美女と…何度も“大胆キス”する白鳥大珠
試合に向けて練習に追い込む白鳥のインタビューが主催者より到着。熱いキスの連発で話題の『ラブパワーキングダム2』の反響についても語った。
・今このカピタン選手との試合がものすごく注目を浴びていると思うのですが、その理由として白鳥選手が“リング外”でも活躍しているからだと思います。そちらの反響の方はいかがですか？
白鳥 反響は良くも悪くもといった感じです（笑）。番組自体を見ている人って今までの格闘技ファンじゃない人が多いじゃないですか。そこからの評判とか好感度は結構悪くないんですよ。だけどABEMAの格闘アカウントがめっちゃキス動画を上げるんですよ。それがめっちゃ回っちゃってヤバいですね。
・良くも悪くもと仰いましたが、悪くもという部分は気にされますか？
白鳥 そんなに気にはしていないです。だけどコメントとかは結構見るんですけど、そのコメントには「カピタン応援！」みたいなのが多いんですよ（笑）。でも2週連続でキス動画もめっちゃ回ったので、それは別にいいやと思っていたんですけど、ちょっと傷ついたのは「気持ち悪いやん」みたいなコメントに傷つきました（笑）。
・よく解釈をしたら、白鳥選手に今までなかった“ヒール人気”みたいなのが出たんじゃないですか？
白鳥 だからワンチャン会場でもカピタンコールが起きるんじゃないかって思っています（笑）｡
・万が一インターバル中とかに、そのカピタン人気の煽りでブーイングが起きたらどうしますか？
白鳥 俺にブーイングですか？海外にでも来たのかと思っちゃいそうですね（笑）。もしかしたらあり得るなと思っていたのは、リングに上がってコールされた時に意外とカピタンの方が声援が多いっていうイメージでした。ブーイングは予想してなかったですけど、ヤジとかも飛んでくるかもしれないですね。でもその時はバシッと倒してマイクで言ってやりますよ。俺みたいにできないからって妬みを言ってくる人もいると思うんですけど、じゃあやってみろよって話なので。そういうのを見せます。
・オンリーワンの特権ですね。
白鳥 本当にそうなんですよ。今モテキングを目指してますけど、やっぱり格闘技で1番っていうのが本当に格好良いので、そこは揺らいでないです。だから相手の肩書きが『ONEの元チャンピオン』というのは今のキックボクシング業界で大きい存在なので、しっかり倒してナンバーワンの道を自分で作っていくために大事な一戦になると思います。
・番組で共演されている川瀬もえさんがラウンドガールをやっているじゃないですか。白鳥選手の試合でインターバル中にラウンドボードを持って動き回ったら意識しちゃう部分はありますか？
白鳥 絶対にリングに入れてくるだろうなとは思っています（笑）。だけど試合中にラウンドガールを見たら集中力が切れるだけなので普段も全然見ないんですよ。だから試合が終わって一緒に写真を撮る時に肩でも組んじゃおうかなって思ってます。
・開き直っていますね（笑）。
白鳥 試合が終わってもブーイングが起きますね（笑）。
・『ラブパワーキングダム2』の撮影期間はどういうモチベーションで臨んでいたんですか？
白鳥 僕は恋愛リアリティーショーに出るのが2回目なので、1回目の時は映りとか色々気にしちゃってた部分があったんですけど、2月で30歳にもなりましたし、今回は自分をさらけ出してやろうっていう思いがあったので振り切ってやっていました。もちろん格闘技に繋がる影響力を持ちたいって思いでやっていましたけど、こういうの言った事ないけどそろそろ彼女がほしいなとも思ってました（笑）。推薦で出させてもらって、最初は出るのをめっちゃ悩んだんですけど、今の自分の現状だったり試合も勝ち負けあったりしますけど、何か良いきっかけになればいいなっていう思いが1番強かったです。僕は負けず嫌いなので出るからには絶対にナンバーワンになろうっていうモチベーションで臨んでいました。
・全てをさらけ出すという事は、あの番組の中でやっている事は普段もやっている事なんですか？
白鳥 それは難しいですね。結構番組は見ていますか？
・切り抜きで流れてくる動画はよく見ています。
白鳥 切り抜きは悪いですよ。そこだけ見るとめっちゃキスするやつですけど、そこまでに色々な過程があるんですよ（笑）。誰でも良いとかはないですし、そんなこと言ったら複数とキスするなんて考えてませんでしたから。しても1人までって決めてたんですけど、切り抜きじゃ伝わらないと思います。
・切り抜きをファンの人はいっぱい見ていると思うんですけど、番組をちゃんと見てくれという事ですね。
白鳥 あれこれ言う人はちゃんと見てほしいですね。切り抜きだけ何百万回再生されても番組全体を見ないと意味がないので。ちゃんと見たら白鳥大珠という人間性が分かると思います。
・今までとは違う人から街中で声をかけられるようになったりしましたか？
白鳥 基本的にジムとかも車で移動するので街中に出ることが少ないんですけど、それでもラブパワーキングダム見ましたって女の子に言われることが何回かありましたね。
・じゃあ試合当日はブーイングをかき消すくらい黄色い声援が飛んでくるかもしれないですね。
白鳥 今回でどこまで集客できるかっていうのは難しい話だと思うんですけど、3月28日って番組も最終回前で注目を浴びている段階だと思うので、そこでどういった試合をして勝つかっていうのが大事だと思いますし、次の結果次第かなと思います。
・最後にファンの皆さまにメッセージをお願いします。
白鳥 カピタンは本当に強敵なんですけど、ここをしっかり倒して格闘技界のナンバーワンを取れるように勝ちます。そして翌週の『ラブパワーキングダム2』の最終回でもナンバーワンを取るので応援をお願いします。
【動画】元AKB48の美女と…何度も“大胆キス”する白鳥大珠
試合に向けて練習に追い込む白鳥のインタビューが主催者より到着。熱いキスの連発で話題の『ラブパワーキングダム2』の反響についても語った。
白鳥 反響は良くも悪くもといった感じです（笑）。番組自体を見ている人って今までの格闘技ファンじゃない人が多いじゃないですか。そこからの評判とか好感度は結構悪くないんですよ。だけどABEMAの格闘アカウントがめっちゃキス動画を上げるんですよ。それがめっちゃ回っちゃってヤバいですね。
・良くも悪くもと仰いましたが、悪くもという部分は気にされますか？
白鳥 そんなに気にはしていないです。だけどコメントとかは結構見るんですけど、そのコメントには「カピタン応援！」みたいなのが多いんですよ（笑）。でも2週連続でキス動画もめっちゃ回ったので、それは別にいいやと思っていたんですけど、ちょっと傷ついたのは「気持ち悪いやん」みたいなコメントに傷つきました（笑）。
・よく解釈をしたら、白鳥選手に今までなかった“ヒール人気”みたいなのが出たんじゃないですか？
白鳥 だからワンチャン会場でもカピタンコールが起きるんじゃないかって思っています（笑）｡
・万が一インターバル中とかに、そのカピタン人気の煽りでブーイングが起きたらどうしますか？
白鳥 俺にブーイングですか？海外にでも来たのかと思っちゃいそうですね（笑）。もしかしたらあり得るなと思っていたのは、リングに上がってコールされた時に意外とカピタンの方が声援が多いっていうイメージでした。ブーイングは予想してなかったですけど、ヤジとかも飛んでくるかもしれないですね。でもその時はバシッと倒してマイクで言ってやりますよ。俺みたいにできないからって妬みを言ってくる人もいると思うんですけど、じゃあやってみろよって話なので。そういうのを見せます。
・オンリーワンの特権ですね。
白鳥 本当にそうなんですよ。今モテキングを目指してますけど、やっぱり格闘技で1番っていうのが本当に格好良いので、そこは揺らいでないです。だから相手の肩書きが『ONEの元チャンピオン』というのは今のキックボクシング業界で大きい存在なので、しっかり倒してナンバーワンの道を自分で作っていくために大事な一戦になると思います。
・番組で共演されている川瀬もえさんがラウンドガールをやっているじゃないですか。白鳥選手の試合でインターバル中にラウンドボードを持って動き回ったら意識しちゃう部分はありますか？
白鳥 絶対にリングに入れてくるだろうなとは思っています（笑）。だけど試合中にラウンドガールを見たら集中力が切れるだけなので普段も全然見ないんですよ。だから試合が終わって一緒に写真を撮る時に肩でも組んじゃおうかなって思ってます。
・開き直っていますね（笑）。
白鳥 試合が終わってもブーイングが起きますね（笑）。
・『ラブパワーキングダム2』の撮影期間はどういうモチベーションで臨んでいたんですか？
白鳥 僕は恋愛リアリティーショーに出るのが2回目なので、1回目の時は映りとか色々気にしちゃってた部分があったんですけど、2月で30歳にもなりましたし、今回は自分をさらけ出してやろうっていう思いがあったので振り切ってやっていました。もちろん格闘技に繋がる影響力を持ちたいって思いでやっていましたけど、こういうの言った事ないけどそろそろ彼女がほしいなとも思ってました（笑）。推薦で出させてもらって、最初は出るのをめっちゃ悩んだんですけど、今の自分の現状だったり試合も勝ち負けあったりしますけど、何か良いきっかけになればいいなっていう思いが1番強かったです。僕は負けず嫌いなので出るからには絶対にナンバーワンになろうっていうモチベーションで臨んでいました。
・全てをさらけ出すという事は、あの番組の中でやっている事は普段もやっている事なんですか？
白鳥 それは難しいですね。結構番組は見ていますか？
・切り抜きで流れてくる動画はよく見ています。
白鳥 切り抜きは悪いですよ。そこだけ見るとめっちゃキスするやつですけど、そこまでに色々な過程があるんですよ（笑）。誰でも良いとかはないですし、そんなこと言ったら複数とキスするなんて考えてませんでしたから。しても1人までって決めてたんですけど、切り抜きじゃ伝わらないと思います。
・切り抜きをファンの人はいっぱい見ていると思うんですけど、番組をちゃんと見てくれという事ですね。
白鳥 あれこれ言う人はちゃんと見てほしいですね。切り抜きだけ何百万回再生されても番組全体を見ないと意味がないので。ちゃんと見たら白鳥大珠という人間性が分かると思います。
・今までとは違う人から街中で声をかけられるようになったりしましたか？
白鳥 基本的にジムとかも車で移動するので街中に出ることが少ないんですけど、それでもラブパワーキングダム見ましたって女の子に言われることが何回かありましたね。
・じゃあ試合当日はブーイングをかき消すくらい黄色い声援が飛んでくるかもしれないですね。
白鳥 今回でどこまで集客できるかっていうのは難しい話だと思うんですけど、3月28日って番組も最終回前で注目を浴びている段階だと思うので、そこでどういった試合をして勝つかっていうのが大事だと思いますし、次の結果次第かなと思います。
・最後にファンの皆さまにメッセージをお願いします。
白鳥 カピタンは本当に強敵なんですけど、ここをしっかり倒して格闘技界のナンバーワンを取れるように勝ちます。そして翌週の『ラブパワーキングダム2』の最終回でもナンバーワンを取るので応援をお願いします。