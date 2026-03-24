くりぃむしちゅー・上田晋也、後輩と“大もめ”「コノ野郎！」 共演者驚き「後輩が怒っちゃった？」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が、23日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 後11：45）に出演。アンタッチャブル・柴田英嗣から、後輩ともめたエピソードを明かされた。
【写真あり】上田にキレた…田代32、プロフィール
柴田は「上田が一生ゆるさない人」というお題に、ピン芸人「田代32」を挙げた。くりぃむしちゅーが所属していた事務所の後輩で、『笑いの金メダル』などに出演していた。
「みんなで麻雀やってたんですよ」とエピソードを切り出し、田代は麻雀がわからなかったため「上田さん教えてくださいよー」とお願い。上田は、自身が打っていた席を途中で交代して、上田が後ろから教えていたという。
柴田は当時を振り返り、「でもわかんないから…『これ切れ、これ切れ』って言われても。それで田代32がアドリブで、自分で切ったわけ。そしたらそれが当たっちゃったわけ」と説明。「そしたら上田さんが『何でそれ切るんだ！コノ野郎！』って」と大声で怒鳴ったという。
「ドーンって台蹴って、台飛んでっちゃって！びっくりした」と説明。さらに「そしたら田代32もキレて、ふてくされて帰っちゃって」と続けた。
くりぃむしちゅー・有田哲平や、ゲストで出演していた劇団ひとりらが、驚いて「後輩が怒っちゃった？」「あまりに理不尽だから？」と聞くと、柴田は「理不尽すぎるでしょ」と返答。スタジオは大爆笑で盛り上がった。
同放送回はTVerで配信中、3月31日（火）深夜1時46分に終了予定。
【写真あり】上田にキレた…田代32、プロフィール
柴田は「上田が一生ゆるさない人」というお題に、ピン芸人「田代32」を挙げた。くりぃむしちゅーが所属していた事務所の後輩で、『笑いの金メダル』などに出演していた。
柴田は当時を振り返り、「でもわかんないから…『これ切れ、これ切れ』って言われても。それで田代32がアドリブで、自分で切ったわけ。そしたらそれが当たっちゃったわけ」と説明。「そしたら上田さんが『何でそれ切るんだ！コノ野郎！』って」と大声で怒鳴ったという。
「ドーンって台蹴って、台飛んでっちゃって！びっくりした」と説明。さらに「そしたら田代32もキレて、ふてくされて帰っちゃって」と続けた。
くりぃむしちゅー・有田哲平や、ゲストで出演していた劇団ひとりらが、驚いて「後輩が怒っちゃった？」「あまりに理不尽だから？」と聞くと、柴田は「理不尽すぎるでしょ」と返答。スタジオは大爆笑で盛り上がった。
同放送回はTVerで配信中、3月31日（火）深夜1時46分に終了予定。