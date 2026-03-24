フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんが、２２日放送のＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に出演した。

以前の放送で１２歳の長女・ヒマワリさんもマスク姿で番組に出演したことが話題になった安藤さん。今回は長女と「小さい頃の元カレも知ってる」「私のパートナーだった人を覚えている」とオープンな関係性を築いていることも明かした。

元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみから、自身の今後の恋愛や結婚について問われた安藤さんは「いつでもオープンです」と前向きな姿勢を見せつつ、「恋多きって言われますけど、３年とか４年っていうスパンでいつも...終わっちゃうんです」と苦笑い。ＭＣの滝沢眞規子が「いつでもウェルカムって姿勢でいるのはいいね」と寄り添うと、安藤さんは「娘も妹か弟がほしいって言ってる」と娘の後押しがあることも告白した。

すると、峯岸がすかさず「必要ないと思うんですけど、ひとつの選択肢として、うちの番組で『ママも、恋してイイですか？』っていう、一応恋リア企画があって...」と番組企画へスカウトし、スタジオの笑いを誘う場面もあった。

安藤さんは２０１３年４月に娘を出産し、同年７月にニュース番組で出産を公表した。以前「秘密のママ園」に出演した際には、出産の公表から現役復帰までの道のりなど、当時の赤裸々な心境を吐露。「本当に感謝しています。自分の娘として生まれてきてくれたことがほんとにありがたいって思うし、感謝しかないし、娘がいなかったら、多分ダークな感じ。光をくれた存在」と娘への思いを語っていた。