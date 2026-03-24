川崎F、今季加入のDF谷口栄斗が左ハムストリング肉離れと診断…東京Vとの古巣戦で負傷

川崎フロンターレは24日、DF谷口栄斗の負傷について発表した。



クラブの発表によると、谷口は今月18日（水）に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第7節の東京ヴェルディ戦で負傷し、左ハムストリング肉離れと診断されたとのこと。現時点で全治期間は明かされていない。



谷口は1999年9月30日生まれの現在26歳で東京ヴェルディの下部組織出身。国士舘大学を経て2022年にトップチームデビューを飾り、4年間で公式戦通算133試合に出場すると、今シーズン開幕前に川崎Fへ活躍の場を移した。新天地ではここまで公式戦6試合に出場している。



川崎Fは明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEASTでここまで勝ち点「10」を獲得し6位に位置。直近で横浜F・マリノスに0−5の大敗を喫するなど、やや不安定な戦いが続いている。谷口に加え、現在はDF佐々木旭とMF大関友翔も負傷離脱中だ。