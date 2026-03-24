日本ハム・新庄剛志監督が２４日、エスコンフィールドの公式戦での看板直撃弾に１１１万円を贈る「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の今季スポンサーを発表した。昨年の１３社から今年は２３社に大幅増。「本当に感謝します。ありがとうございます」と謝意を述べた。

同賞は今年で３年目。過去２年で達成者はいない状況に「ファイターズの選手以外でも他のチームが当ててくれたら、負けゲームでも大喜びします」と、第１号を心待ちにした。自軍の候補を問われると「山県くん…ボケよ」と笑った後、レイエス、万波、郡司らの名前を列挙し「結構いますね、うちは」とうなずいた。

１年目の５社からスポンサーの数は右肩上がり。同賞の認識が定着しつつあるだけに、新庄監督は「例えば僕が監督を終わって、例えば清宮くんとか郡司くんとかに引き継いでもらったら、スポンサーさんたちもまたさらに増えるかもしれない。続けていってほしいなという気持ちはありますね」と希望。賞が継続され、盛り上がりにつながることを期待した。