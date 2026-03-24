【ガチャ】北海道の人気者「onちゃん」がフロッキー仕様のカプセルトイに! -「いや、安田さんじゃん」「実質安田さんガチャ笑」とツッコミ殺到
HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「#onちゃん」が、7月にガチャに登場。話題のフロッキー仕様です!
📢速報🎉
HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター
「#onちゃん」のガチャが7月に発売決定❗️
.
ふわふわ質感のフロッキー仕様💗onちゃん本人も開発に協力したこだわりの逸品。発売をお楽しみに☺️
(@tartsPRより引用)
onちゃんのフロッキーフィギュア、かわいいですね。右目は「o」、左目が「n」のonちゃんは、パレード星からやってきた宇宙人。名前には、「スイッチオン!」や「onパレード!」といったポジティブな意味が込められているのだとか。
北海道民にとっては馴染み深いキャラクターですが、実は、人気のきかっけとなったのが、北海道発の人気番組「水曜どうでしょう」との絡み。TEAM NACSからぞんざいな扱いを受けた結果、“水どう”ファンの間でも人気者に。
そんなonちゃんが、フロッキー仕様のフィギュアになってガチャに登場。約5.2cmというサイズで、「おすまし」「バッテリー切れ」「オンやすみ」「プシュー」の4つのポージングを披露しています。
このニュースに、「何これ!可愛い!!!欲しい!!」「これはwwwコンプリートしないといけないヤーツww」と話題に。また、「いや、安田さんじゃん」「これ、onちゃんというよりポーズやシチュエーションが安田顕なんだよな」「着ぐるみonちゃん好きなんよねぇ…今でも中に安田さんが入ってる気がして」「実質安田さんガチャ笑」というツッコミも目立ちました(笑)。
1回400円で、発売は7月。ぜひゲットして、onちゃんと一緒に“水どう”ごっこを楽しんでみては?
📢速報🎉HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「#onちゃん」のガチャが7月に発売決定❗️ふわふわ質感のフロッキー仕様💗onちゃん本人も開発に協力したこだわりの逸品。発売をお楽しみに☺️#ガチャ #gacha pic.twitter.com/sJBwuRQc4W- タカラトミーアーツ公式 (@tartsPR) March 19, 2026
📢速報🎉
HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター
「#onちゃん」のガチャが7月に発売決定❗️
.
ふわふわ質感のフロッキー仕様💗onちゃん本人も開発に協力したこだわりの逸品。発売をお楽しみに☺️
onちゃんのフロッキーフィギュア、かわいいですね。右目は「o」、左目が「n」のonちゃんは、パレード星からやってきた宇宙人。名前には、「スイッチオン!」や「onパレード!」といったポジティブな意味が込められているのだとか。
北海道民にとっては馴染み深いキャラクターですが、実は、人気のきかっけとなったのが、北海道発の人気番組「水曜どうでしょう」との絡み。TEAM NACSからぞんざいな扱いを受けた結果、“水どう”ファンの間でも人気者に。
そんなonちゃんが、フロッキー仕様のフィギュアになってガチャに登場。約5.2cmというサイズで、「おすまし」「バッテリー切れ」「オンやすみ」「プシュー」の4つのポージングを披露しています。
このニュースに、「何これ!可愛い!!!欲しい!!」「これはwwwコンプリートしないといけないヤーツww」と話題に。また、「いや、安田さんじゃん」「これ、onちゃんというよりポーズやシチュエーションが安田顕なんだよな」「着ぐるみonちゃん好きなんよねぇ…今でも中に安田さんが入ってる気がして」「実質安田さんガチャ笑」というツッコミも目立ちました(笑)。
1回400円で、発売は7月。ぜひゲットして、onちゃんと一緒に“水どう”ごっこを楽しんでみては?
📢速報🎉HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「#onちゃん」のガチャが7月に発売決定❗️ふわふわ質感のフロッキー仕様💗onちゃん本人も開発に協力したこだわりの逸品。発売をお楽しみに☺️#ガチャ #gacha pic.twitter.com/sJBwuRQc4W- タカラトミーアーツ公式 (@tartsPR) March 19, 2026