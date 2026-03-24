アイナ・ジ・エンド、美背中際立つバックショット公開「発光してる」「振り向き美人」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/24】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが3月24日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】紅白出演31歳歌手「スタイル良すぎ」美背中輝くオフショルドレス姿
アイナは25日放送のテレビ朝日『徹子の部屋』（13時〜）に出演することを告知をし、「徹子さんが背中のリボンを可愛いって言ってくださいましたので写真で見て欲しかったけど写ってる…？」と衣装姿のオフショットを公開。胸元と背中にピンクのリボンが付き、袖がファーになったオフショルダーのロングワンピースに身を包み、ソファの肘掛けに手を置くバックショットでは美しい背中を見せている。
この投稿には「振り向き美人」「ドレスもアイナちゃんも可愛い」「徹子の部屋楽しみ！」「肌が綺麗で発光してる」「スタイル良すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出演31歳歌手「スタイル良すぎ」美背中輝くオフショルドレス姿
◆アイナ・ジ・エンド、美背中際立つバックショット披露
アイナは25日放送のテレビ朝日『徹子の部屋』（13時〜）に出演することを告知をし、「徹子さんが背中のリボンを可愛いって言ってくださいましたので写真で見て欲しかったけど写ってる…？」と衣装姿のオフショットを公開。胸元と背中にピンクのリボンが付き、袖がファーになったオフショルダーのロングワンピースに身を包み、ソファの肘掛けに手を置くバックショットでは美しい背中を見せている。
◆アイナ・ジ・エンドの投稿に反響
この投稿には「振り向き美人」「ドレスもアイナちゃんも可愛い」「徹子の部屋楽しみ！」「肌が綺麗で発光してる」「スタイル良すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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