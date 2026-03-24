お笑いタレントのだいたひかるが23日に自身のアメブロを更新。息子の年少クラスの修了式に出席し、その成長に感動したことを明かした。

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この日、だいたは「あっという間だった年少さん」と切り出し「最後の年少さん姿 焼き付けてきます」と息子の修了式へ向かうことを報告した。

その後に更新したブログでは、修了式での息子のスピーチについて「スピーチの練習を、しているとは聞いていた」と明かすも、本番では「名前を呼ばれて、僕じゃ無いよとスルーしようとして教室に笑いが」とハプニングがあったことを告白。しかし「好きな動物やなりたい職業などスピーチしました」と堂々とした姿を見せたといい「もっと恥ずかしがったりするかと思いましたが…最後のサンキューは、ドヤ顔でした」と頼もしい様子をつづった。

さらに、入園当初は「1日泣きっぱなしの日や行きたく無い発言や、ヒヤヒヤする事も多々ありました」と振り返りつつ「先生たちのお陰で、笑顔の修了式となり」と感謝のコメント。「お弁当がんばるぞっと」と来年度への意気込みをつづり、ブログを締めくくった。