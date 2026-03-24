「カモシカ先輩舐めんなよ！ 見ろよこの顔！ 余裕で10人は病院送りしてるって顔だぞ！」



【動画】もぐもぐしながらにらみ？カモシカの“先輩顔”

そんなコメントが添えられた動画が、Xで大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、スキー場で雪崩管理に携わるXユーザー・少年さん（@MiniShounen）。動画は、雪に覆われた急斜面と、まばらに立つ枯れ木の風景から始まります。



やがて、画面中央やや左の雪の中へーー



次の瞬間、動物の足が見え、その存在に気づかされます。



カメラがゆっくりと上へ動き、その全貌をとらえると…そこに現れたのは、こちらをじっと見つめる1頭のカモシカ。



口をもぐもぐと動かしながら、視線をそらさず見据えるその姿はどこか威風堂々。まるでガムを噛みながらにらみを利かせる先輩のようにも見え、投稿主さんのコメントが思わず脳内で再生されます。



この投稿は15万件を超える“いいね”を集め、「やんのかー？」「夜露死苦ゥゥ」「おまえ、どこ中よ」など、思わずアテレコしたくなる声が続出。一方で、「好奇心が強く人をガン見しますが攻撃はしませんよ」「口の動きは、草を消化するための反芻行為ですね」など、日本固有の天然記念物であるカモシカはおとなしい草食動物であることを補足する声も寄せられ、ユニークさとともに正しい理解も広がっています。撮影時の様子を伺いました。



「また会ったな」スキー場ではおなじみのカモシカ

ーー動画を撮影されたときの状況を教えてください。



「スキー場で雪崩管理をしていて、その点検に向かう途中でカモシカに遭遇しました」



ーーカモシカに気づいたきっかけや、見つけたときの感想は？



「このスキー場ではカモシカはよく出没するので、特に珍しいという感じではないですね。周辺には6頭ほどいて、日常的に見かけます」



ーー撮影後はどうなりましたか。



「その後もずっとむしゃむしゃしていたので、自分はそのまま点検に向かいました」



ーー投稿のコメントはどのように思いついたのでしょうか。



「これまでも何度も近くで見てきましたが、いつも目つきが悪いなと思っていて。今回はむしゃむしゃしている仕草とマッチしたので、ヤンキーの先輩を紹介するようなイメージで投稿しました」



ーー大きな反響についての感想は？



「これでXの中に『カモシカ先輩』というミームが生まれてくれたらうれしいです」



リプライには、迫力ある表情に思わず笑ってしまう声や、独特の存在感にツッコミを入れる声が数多く寄せられています。



「やんのかー？」

「夜露死苦ゥゥ」

「完全なヤカラｗ」

「めちゃくちゃ爆笑した」

「相当な修羅場潜ってんな」

「カモシカ先輩『おまえ、どこ中よ』」

「くっちゃくっちゃくっちゃくっちゃ笑笑」

「ガムくちゃくちゃ噛みながら、ガン飛ばしてくる先輩……」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）