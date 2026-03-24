【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは忘れずに心にとどめておく能力
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、過去の経験を保持する力から、身近な気象の指標、さらに内面的な感情を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□く
□□ん
□□くれ
ヒント：過去に体験したことや覚えたことを、忘れずに心にとどめておく能力を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きおく（記憶）
きおん（気温）
きおくれ（気後れ）
脳の大切な機能である「記憶（きおく）」、季節の移ろいを感じさせる「気温（きおん）」、そして相手の勢いに圧倒される「気後れ（きおくれ）」。生物学的な能力から物理的な数値、そして繊細な心理描写まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きお」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような発見があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、過去の経験を保持する力から、身近な気象の指標、さらに内面的な感情を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ん
□□くれ
ヒント：過去に体験したことや覚えたことを、忘れずに心にとどめておく能力を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きお正解は「きお」でした。
▼解説
きおく（記憶）
きおん（気温）
きおくれ（気後れ）
脳の大切な機能である「記憶（きおく）」、季節の移ろいを感じさせる「気温（きおん）」、そして相手の勢いに圧倒される「気後れ（きおくれ）」。生物学的な能力から物理的な数値、そして繊細な心理描写まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きお」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような発見があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)