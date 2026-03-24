日々の天気を左右する数値や相手に対して引け目を感じる気持ちなど、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。脳を活性化させて、正解を導き出す達成感を楽しみましょう。

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日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？

今回は、過去の経験を保持する力から、身近な気象の指標、さらに内面的な感情を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□く
□□ん
□□くれ

ヒント：過去に体験したことや覚えたことを、忘れずに心にとどめておく能力を何と言いますか？

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正解：きお

正解は「きお」でした。

▼解説
きおく（記憶）
きおん（気温）
きおくれ（気後れ）
脳の大切な機能である「記憶（きおく）」、季節の移ろいを感じさせる「気温（きおん）」、そして相手の勢いに圧倒される「気後れ（きおくれ）」。生物学的な能力から物理的な数値、そして繊細な心理描写まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きお」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような発見があって面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)