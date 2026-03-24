USJ、かつてないフォーマットの新アトラクション発表…場所も公開 『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』いきなり人気作品コラボ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』と、コラボ第1弾コンテンツを発表した。
【画像】USに登場！ 『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
初登場となる『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクション。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現する。
第1弾は、期間限定の『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
（2026年5月30日〜2027年1月11日）となる。『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の一環として実施。
人気TVアニメ『葬送のフリーレン』とUSJが初コラボレーション。アトラクションでは、ゲストが旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返る。
■『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』について
いつまでも忘れられない思い出になる、特別な体験をあなたに。きっとあなたも夢中になる。物語の世界に入り込む、まったく新しいアトラクション。ダイナミックな照明と音響、没入型のプロジェクション・マッピングによって、壮大なストーリー・アドベンチャーを体験できる、ウォークスルー・アトラクション。一歩足を踏み入れれば、この現実の世界から一気にお気に入りのストーリーの中へ。
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ステージ 18
アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】USに登場！ 『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
初登場となる『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語にひたる超没入型のウォークスルー・アトラクション。巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス（小道具）など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現する。
（2026年5月30日〜2027年1月11日）となる。『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の一環として実施。
人気TVアニメ『葬送のフリーレン』とUSJが初コラボレーション。アトラクションでは、ゲストが旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返る。
■『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』について
いつまでも忘れられない思い出になる、特別な体験をあなたに。きっとあなたも夢中になる。物語の世界に入り込む、まったく新しいアトラクション。ダイナミックな照明と音響、没入型のプロジェクション・マッピングによって、壮大なストーリー・アドベンチャーを体験できる、ウォークスルー・アトラクション。一歩足を踏み入れれば、この現実の世界から一気にお気に入りのストーリーの中へ。
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ステージ 18
アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
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